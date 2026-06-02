Kallinenud ehitushinnad ja uued tehnoloogiad tõstavad varakindlustuse hindu

Tormikahjud (foto on illustratiivne). Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Viimastel aastatel on märkimisväärselt kallinenud nii ehitus- kui remonditööde hinnad, samuti kodusisustuse ja tehnika asendamine, mistõttu on kallinenud ka varakindlustuse hinnad. Tõus pole kindlustuste hinnangul siiski järsk, vaid pigem mõõdukas.

Eraisikute varakindlustusmaksed olid 2025. aastal 115 miljonit ja makstud hüvitised 60 miljonit.

If Kindlustuse aktuaaride ja hinnastamise üksuse juht Julius Pau sõnul on eraklientide varakindlustuse hinnad viimase aasta jooksul püsinud suhteliselt stabiilsed, kuid liiguvad tõusuteel.

"Üldine suund on olnud mõõdukas hinnatõus, mille peamine eesmärk on hoida kindlustuskaitse vastavuses inflatsiooni ja kasvavate taastamis- ning remondikuludega," ütles Pau.

Pau sõnul mõjutavad varakindlustuse hindu eelkõige ehitus- ja remonditööde maksumus, ehitusmaterjalide hinnad ning tööjõukulud.

"Kuna need kulud ei ole viimastel aastatel langenud, on ka kindlustusmaksed liikunud pigem mõõdukalt ülespoole," tunnistas Pau. 

Kindlustusseltside Liidu juhatuse liige Andres Piirsalu sõnul võib makse suureneda näiteks siis, kui vara taastamisväärtus on inflatsiooni tõttu kasvanud või kui klient otsustab valida varasemast laiema kindlustuskaitse.

"Viimastel aastatel on märkimisväärselt kallinenud nii ehitus- kui remonditööd, samuti kodusisustuse ja tehnika asendamine, mistõttu tuleb kindlustussummasid aeg-ajalt üle vaadata, et need vastaksid tegelikele kuludele," ütles Piirsalu.

Pau sõnul kehtib sarnane trend ka ettevõtete varakindlustuses.

"Kuigi seal sõltub hinnamuutus rohkem konkreetse vara iseloomust, suurusest ja riskiprofiilist," lisas Pau.

Andres Piirsalu sõnul mõjutab kindlustusmakseid ka see, mis toimub turul laiemalt. Kui kahjujuhtumeid on rohkem või nende hüvitamine muutub kallimaks, mõjutab see aja jooksul kogu kindlustusturgu.

"Kodukindlustuse puhul mõjutavad kulusid näiteks tormid, üleujutused, tulekahjud ning ehitus- ja tööjõukulude kasv. Samuti on uued tehnoloogiad toonud kaasa uusi riske, näiteks päikesepaneelide ja akusüsteemidega seotud kahjusid," ütles Piirsalu. 

Piirsalu sõnul ei peegelda kindlustusmakse muutus ilmtingimata kindlustusteenuse hinnatõusu. "Sageli tähendab see hoopis suuremat kindlustuskaitset, ajakohasemaid kindlustussummasid ja paremat katset olukordadeks, mil päriselt on abi vaja," lisas Piirsalu. 

Seesam kindlustuse kindlustusosakonna juht Indrek Petteri sõnul suuremaid hinnamuudatusi Seesamis käesoleval aastal aset leidnud ei ole. Ettevõtete osas on kindlustusturg nelja esimese kuuga kahanenud Eestis ligi kaks protsendipunkti.

"Üldine lepingute hind püsib siiski üldjoontes eelmise aasta tasemel, kuid muutused võivad olla mõjutatud soovitud kindlustuskaitsete ulatusest, limiitidest või teistest hinda puudutavatest riskiasjaoludest," ütles Petter. 

Petteri sõnul ei tuleks võrrelda ainult hinda, vaid vaadata üle ka kindlustuskaitse sisu. "Kõige odavam lahendus ei pruugi alati pakkuda piisavat kaitset olukorras, kus seda kõige rohkem vaja läheb," ütles Petter.

2025. aasta kindlustusturu ülevaates toodi välja, et 2025. aastal koguti 680,8 miljonit eurot kindlustusmakseid.  

