Vene abielustatistika kohaselt on mobiliseeritud kuni 0,5 miljonit meest

Vene sõltumatu opositsioonilise väljaande Mediazona analüüsi kohaselt on Venemaal mobiliseeritud vähemalt 431 000 inimest. Analüüs põhines kiirabielude sõlmimise statistikal.

Alates mobilisatsiooni väljakuulutamisest Venemaal on mobiliseeritutel olnud võimalus abielluda ühepäevase etteteatamisega.

Tavaliselt on Venemaal tarvilik abiellumiseks registreeruda kuu aega ette enne abiellumise tseremooniat, vahendas Mediazona (Медиазона).

Mediazona analüüsis Vene abiellumisstatistikat ning jõudis järeldusele, et oktoobri keskpaigaks on Venemaal mobiliseeritud vähemalt 431 000 inimest, kuid tegelik arv võib ulatuda 492 000 inimeseni.

Власти уверяли, что на войну отправят не более 300 тысяч человек.



Наши подсчеты показывают, что по всей стране мобилизовали как минимум 492 тысячи мужчин. Выше всего доля мобилизованных на востоке России, ниже всего — в Москве https://t.co/BZSO2zEJqh — Медиазона (@mediazzzona) October 24, 2022

Kiirabielude kasvu järgi kaudselt mobilisatsiooni määra tuvastamine toob välja ebaühtlaselt läbi viidud mobilisatsiooni Venemaal – riigi idaosas on mobiliseeritud enim mehi ning Moskva linnas kõige vähem.

Vene võimud teatasid mobilisatsiooni väljakuulutamisel, et riigis mobiliseeritakse kokku ligikaudu 300 000 meest.

Vene presidendi Vladimir Putini vastava seadluse (ukaasi) paragrahv, milles sisaldus väidetavalt mobiliseeritute arv, jäi salastatuks. Ülejäänud ukaasi tekst on leitav Vene presidendi administratsiooni kodulehelt.

Putin lubas, et "osaline mobilisatsioon" lõppeb oktoobri keskpaigaks ning eeldatavasti teatab Vene president peatselt, et 300 000 sõdurit on mobiliseeritud.

Samamoodi nagu Vene armee kaotused on tegelikult suuremad kui Vene kaitseministeerium on tunnistanud on tõenäoliselt suurem ka mobiliseeritute arv, hindab Mediazona.