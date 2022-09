Putin kuulutas välja osalise mobilisatsiooni

Putini sõnul on NATO Ukraina armee välja koolitanud. Putin väitis, et Ukraina armeed juhivad tegelikult välisriikide sõjaväejuhid, vahendas The Guardian.

"Meie kodumaa kaitseks ja terviklikkuse nimel pean vajalikuks toetada osalist mobilisatsiooni. Ma rõhutan, et see on osaline mobilisatsioon. Värvatakse ainult need, kes on hetkel reservis. Osalise mobilisatsiooni määrus on allkirjastatud. " ütles Putin kolmapäeva hommikul avaldatud pöördumises.

"Jõupingutused osalise mobilisatsiooni alustamiseks algavad täna, kolmapäeval," teatas Putin.

Putin kordas oma vana juttu ja väitis, et lääneriigid proovivad Venemaad hävitada.

"Lääne eesmärk on meie riiki nõrgestada, lõhestada ja lõpuks see hävitada. Nad räägivad juba otse, et suutsid 1991. aastal Nõukogude Liidu lammutada ja nüüd on saabunud aeg lammutada Venemaa paljudeks piirkondadeks, mis oleksid üksteise suhtes vaenulikud," väitis Putin.

Putin ähvardas samuti lääneriike.

"Kui meie riigi territoriaalne terviklikkus on ohus, siis Venemaa ja oma rahva kaitsmiseks kasutame kõiki vahendeid, mis meil on. See pole bluff. Meie kodumaa territoriaalne terviklikkus, iseseisvus, tagatakse kõigi vahenditega, mis meil on. Need, kes üritavad meid tuumarelvaga šantažeerida, peaksid teadma, et tuuled võivad pöörduda nende suunas," väitis Putin.

Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu sõnul mobiliseeritakse 300 000 reservväelast. Šoigu kinnitas, et mobiliseeritakse need, kellel on olemas sõjaline kogemus, vahendas BBC.