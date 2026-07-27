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Sõja 1615. päev. Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

Välismaa
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Venemaa Rostovi linnas teatati plahvatustest
Venemaa Rostovi linnas teatati plahvatustest Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu. Vene režiimi juht Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni ja kutsuda teenistusse 300 000 kuni 500 000 inimest, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval,  27. juulil kell 13.38:

- Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta;

- Zelenski: Putin kavatseb mobiliseerida 300 000 kuni 500 000 inimest;

- Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus.

Ukraina andis löögi Lõuna-Venemaal asuvate linnade pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu esmaspäeva Belgorodi oblastit ning Lõuna-Venemaal asuvaid linnu.

Kohalike võimude väitel sai Belgorodis vigastada 12 inimest. Praegu ei ole teada, milliseid sihtmärke droonid Belgorodis tabasid. Belgorodi oblast asub Ukraina-Venemaa piiri ääres ja Belgorodi linn jääb Kirde-Ukrainast vaid umbes 27 kilomeetri kaugusele. 

Hiljem teatati plahvatustest ka Rostov Doni ääres, mis asub Lõuna-Venemaal.  Samuti kärgatasid plahvatused Taganrogis, mis asub Aasovi mere rannikul. Esialgu jääb ebaselgeks, milliseid sihtmärke kahes Venemaa linnas võidi tabada. 

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljussar teatas, et Ukraina droonirünnakus hukkus kaks inimest. Pealtnägijate fotode ja videote järgi tabas üks droon mitmekorruselist elumaja. Telegrami kanal Astra teatas, et Rostovi sadama kohal tõuseb suitsu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas hiljem, et Ukraina löögid tabasid  Rostovi oblastis asuvat  eksporditerminali, mis asub rindest ligi 250 kilomeetri kaugusel. Samuti tabati Jaroslavli oblastis ja Udmurdi Vabariigis asuvat naftataristut. 

Ka Udmurdi Vabariigi võimud kinnitasid, et piirkonna naftataristut tabas rünnak.

Zelenski: Putin kavatseb mobiliseerida 300 000 kuni 500 000 inimest

Vene režiimi juht Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni ja kutsuda teenistusse 300 000 kuni 500 000 inimest, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski intervjuus Sky Newsile, edastas esmaspäeval uudisteportaal Ukrinform.

"Putin ei ole valmis seda sõda peatama. Mul on luureteenistuselt andmed. Ta valmistub mobilisatsiooniks," ütles Zelenski.

"Ta tahab seda teha pärast 21. septembri valimisi. Ta tahab oma riigis mobilisatsiooni suurendada. Mitte väga avalikult, sest ta kardab oma ühiskonna pärast, aga ta teeb seda oktoobri esimestel päevadel. Kui me ei tekita talle probleeme logistika, nafta ja diislikütusega ning kui meie partnerid ei kehtesta tema agressiooni vastu täielikke sanktsioone," tõdes Zelenski.

Zelenski sõnul on Vene ühiskond mobilisatsiooni vastu ning märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit.

"Ta ei suuda neid kiiresti välja õpetada. See tähendab jällegi, et ta surub lahinguväljale inimesi, kes pole hästi välja õpetatud ja keda ei õpetata välja. See tähendab palju kaotusi," rõhutas president.

Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolist väljaspool asuvate elektrivõrkude ülekoormuse likvideerimiseks on ajutiselt piiratud elektrivarustus, teatas esmaspäeva varahommikul piirkonnajuht Mihhail Razvožajev.

"Sevastopolis on ajutiselt piiratud elektrivarustus. See on sunnitud meede. See on vajalik väljaspool meie piirkonda asuvate elektrivõrkude ülekoormuse likvideerimiseks, et vältida avariid kogu energiasüsteemis," kirjutas Razvožajev riiklikus suhtlusvõrgustikus Max.

Ametniku sõnul on objektidel kehtestatud erirežiim ja sotsiaalobjektid on viidud üle varutoitele.

"Palun teil suhtuda ajutistesse raskustesse mõistvalt. Niipea, kui selguvad energiapiirangute maht ja kestus, avaldatakse kanalis ka graafik," lisas kuberner.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1590 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 440 580 (+1590);

- tankid 12 225 (+8);

- jalaväe lahingumasinad  25 032 (+13);

- suurtükisüsteemid 46 831 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1969 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1519 (+1);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2038 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 429 555 (+1269);

- tiibraketid 4950 (+6);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 126 302 (+491);

- eritehnika 4472 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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