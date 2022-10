Galerii: kalurid protestisid Toompeal individuaalkvootide vastu

Grupp Peipsi kalureid saabus hommikul Tallinna riigikogu hoone ette, et avaldada meelt parlamendis teisipäeval lõpphääletusele mineva kalapüügiseaduse muutmise seaduse vastu.

Valitsuse algatatud eelnõuga muudetakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikorraldust. Osa Peipsi kalureid on tugevalt selle vastu. Suuremad kalaettevõtted soovivad individuaalseid kvoote, aga omaette tegutsevad kalurid näevad muutuses enda pankrotti.

Toompeale meelt avaldama kogunenud kalurid soovivad, et püügikord jääks selliseks nagu praegu ehk niinimetatud olümpiasüsteemiks - kes rohkem töötab ja oma töösse/varustusse panustab, see püüab rohkem kala. Uue süsteemi järgi saavad kolm suurt firmat põhikvoodi ja kalurid on sunnitud vaid nende kolme ettevõtte heaks püüdma.

Seadusmuudatustega antakse valitsusele õigus kehtestada Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püügivahenditele lubatud aastasaak. See võimaldab jaotada püügikoormust hooaja vältel ühtlasemalt, märgitakse eelnõus.

Valitsusele jääb kaalutlusruum, milliste kalaliikide kohta aastasaagid kehtestada, kuid algatajate soov on määrata taotlejatele Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel konkreetsed lubatud väljapüügimahud ehk individuaalkvoodid vähemalt majanduslikult kõige olulisemate kalaliikide, koha ja ahvena, ning Peipsi tindi ja rääbise kohta.