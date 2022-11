Standard sulgeb tehase ning koondab töötajaid

Mööblitootja Standard konserveerib ajutiselt ja osaliselt tootmise. Ettevõtte sõnul on põhjuseks ülikõrged energia- ja sisendhinnad, mistõttu on vähenenud välisturgude nõudlus jätkusuutlikuks toomiseks sobivate hindadega.

"Oleme alustanud töötajatega koondamise läbirääkimisi ning sulgeme Mustamäel asuva tehase," sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi.

"Majandussurutis annab mööblitööstuses teravalt tunda ning seepärast teeme kõik endast oleneva, et elada see aeg üle ning kohandada ettevõte uuteks ärivõimalusteks," lisas Veskimägi.

"Olukord maailmas ja mööblisektoris on hetkel niivõrd ettearvamatu, et tootmise osaline konserveerimine ja äri restruktureerimine on parema tuleviku nimel hädavajalik ning ainuvõimalik samm," lausus Veskimägi.

Veskimägi rääkis, et Standard on 78 aastat toiminud ettevõte, mis on tulnud läbi mitmest kriisist.

Ta lisas, et ettevõte realiseerib endiselt kõik suured sisustusprojektid, täidab müügilepingud ja muud kohustused.

Standard on Eesti kapitalil põhinev ja Baltimaade üks juhtivaid büroode ning hotellide sisustuslahenduste pakkujaid. Standardi müügist üle 70 protsendi läheb ekspordiks Eestist väljapoole Baltimaadesse, Skandinaaviasse, Lääne-Euroopasse kui ka kaugemale.