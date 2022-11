Kotka ja Ida-Eesti vahel tahetakse taastada laevaliini

Sillamäe linn on tellinud 2007. aastal suletud Kotka-Sillamäe laevaliini taasavamiseks tasuvus- ja teostatavusanalüüsi.

15 aastat tagasi oli liini sulgemise põhjuseks Venemaaga kaubavahetuse kahanemine, sest puhtalt turismiliinina ei tasunud Kotka-Sillamäe ühendus end ära.

Sillamäe abilinnapea Aleksei Stepanov ütles ERR-ile, et kunagi kahe linna vahel käinud laeva puuduseks oli kõiksugu mugavuste puudumine reisijatele ning et vigadest kavatsetakse õppida.

"Reisijate vedamiseks erilisi võimalusi ei olnud, kajutikohtade arv oli liiga väike ja reisijatel ei olnud võimalust reisi ajal vaba aega veeta. Reisijate veoks ei olnud see laev kohandatud. Saame sellest õppida tulevase liini jaoks," lausus ta.

Laevaühenduse taasavamisest Kotka ja Ida-Eesti vahel on väga huvitatud ka soomlased, sest pärast Venemaaga kaubanduse lõppemist on neil vaja uut kaubateed. Idasoomlaste hinnangul oleks kaubavedu läbi Ida-Eesti soodsam kui mööda muid marsruute, plussiks peetakse ka aastate jooksul paranenud Eesti maanteede kvaliteeti, kirjutas Yle.

Soomlased soovivad liini taasavamiseks toetust küsida Euroopa regionaalarengu fondist. Samas on Kotkas juba reisiterminal olemas, Sillamäele peaks reisijate jaoks aga eraldi kai alles ehitama. Stepanovi sõnul selgub selle investeeringu tasuvus ja ajaline raam analüüsiga.

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen ütles ERR-ile, et laevaühenduse vastu on huvi suur nii Eesti kui ka Soome poolel.

"Ettevõtjad on öelnud, et see on prioriteet. Soomlaste huvi on hoopis teisel tasemel kui varem. Mõlemal piirkonnal on Venemaa ühendus lõppenud, neil on hädavajalik luua uus tee," lausus Jalonen.

Sillamäe linnavalitsus loodab analüüsi valmis saad tuleva aasta esimeses pooles. Kui uuringu tulemused on soodsad, saab hakata otsima vahendeid reisijatekai ehitamiseks ja liinioperaatori leidmiseks.

Yle andmetel kaalutakse Soomes praegu, kas luua laevaühendus Sillamäe või hoopis Kundaga.