NATO 1. alalise miinitõrjegrupi laevad on Eestis visiidil

Eestis on visiidil NATO 1. alalise miinitõrjegrupi laevad, mida juhib Eesti Mereväe kaptenleitnant Ott Laanemets. Ukraina sõja algusega mobiliseeriti osa NATO kiirreageerimisjõudude mereväe komponendist ning nüüdseks on tegu täislahingvalmiduses miinitõrjegrupiga.

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi laevadest saabusid Tallinna Saksa mereväe staabilaev ja miinijahtija ning Hollandi mereväe miinijahtija. Miinitõrjegrupi ülemaks alates jaanuarist on üheks aastaks Eesti Mereväe kaptenleitnant Ott Laanemets.

Rahu ajal kuni kaheksast laevast koosnevat laevastikku juhib eestlane teist korda. Selle aja jooksul on tema staap korra laeva vahetanud – jaanuaris paikneti Läti, praegu Saksa laeval.

"Kuna Eesti komandatuuriperiood on terve aasta ja meil endal enam sellist suurt laeva staabilaevaks välja panna pole, siis me küsisime abi sõpradelt Lätis ja teisel poolaastal Saksamaalt. See on viimastel aastatel NATO-s üsna tavaline, et kogu koostöö muutub rahvusvahelisemaks," rääkis Laanemets.

Sõjaga Ukrainas kaasneb ka Vene mereväe liikumine, kuid sellele reageerimine pole NATO miinitõrjelaevastiku ülesanne. Vene laevu saadavad läheduses asuvate kaldariikide laevad ning NATO fregatid ja hävitajad.

"Välja arvatud see, et lõunas käib sõda, midagi liiga erakorralist ka ei ole. Meie kogemus ütleb, et väga professionaalselt on käitutud, ei ole provotseeritud, ei ole mingit eskalatsiooni tekitatud," ütles Laanemets.

Jaanuarist alates on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp seilanud Läänemerel. Põhjamerel ja Kaug-Põhjas ning teinud drooniõppuse Portugalis. Järgmisel nädalal toimub miinitõrjeharjutus Väinameres ja Riia lahes.