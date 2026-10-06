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Riigi IT-peaarhitektiks pürgib üheksa inimest

Eesti
Riigi infosüsteemi amet
Riigi infosüsteemi amet Autor/allikas: Nelli Pello/RIA
Eesti

Reedel lõppes konkurss riigi IT-peaarhitekti ametikohale ja tähtajaks laekus üheksa kandideerimisavaldust.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kuulutas septembris välja avaliku konkursi riigi IT-peaarhitekti leidmiseks. Uue peaarhitekti ülesanne on hoida Eesti digiriigi tehnoloogilist tervikpilti ja kujundada selle tulevikusuundi, et infosüsteemid areneksid ühtse, koosvõimelise ja turvalise tervikuna. 

RIA kommunikatsioonijuht Karit Kaasik ütles ERR-ile, et sel nädalal vaatab RIA kandidaatide dokumendid üle ja järgmisel nädalal toimuvad vestlused. Millal võitja selgub, ei osanud Kaasik veel öelda.

"Meie eesmärk on leida õige inimene võimalikult kiiresti, aga täpset ametisse asumise aega on veel vara öelda," sõnas Kaasik.

RIA ootas konkursile tugeva tehnilise taustaga kandidaate nii avalikust kui ka erasektorist. Lisaks arhitektuuri- ja arenduskogemusele eeldab ametikoht võimet juhtida koostööd üle organisatsioonipiiride ning selgitada tehnoloogiliste valikute mõju nii inseneridele kui ka tippjuhtidele.

Peaarhitekti mandaat ja riigi arhitektuurijuhtimise täpsem mudel kujundatakse koostöös uue IT-peaarhitekti ning riigi tehnoloogiajuhtide ja arhitektidega, teatas RIA konkurssi välja kuulutades.

Kui palju uus tippjuht palka saama hakkab, konkursikuulutusest ei selgunud. Kandideerimisavalduse esitamisel oli lahter, kuhu kandidaat sai oma palgasoovi kirja panna.

"Töötasu kujuneb lähtuvalt kandidaadi varasemast kogemusest ning tehniliste ja juhtimiskompetentside vastavusest töökuulutuses kirjeldatud profiilile," vastas Kaasik ERR-i päringule palga kohta.

"Tegemist on kõrge vastutuse ja kompetentsinõudega tippspetsialisti ametikohaga ning soovime pakkuda sellele vastavat töötasu. Samas peame töötasu kujundamisel arvestama avaliku sektori palgaraamistiku ja võimalustega. Seetõttu ei ole me konkursil fikseerinud üht kindlat palganumbrit, vaid lõplik töötasu lepitakse sobiva kandidaadiga kokku tema kogemust ja kompetentse arvestades," selgitas RIA esindaja.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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