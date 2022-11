Gaasiliit: LNG-taristu loomine on ainus tee saada odavat gaasi

Eesti Gaasiliit leiab, et Euroopa gaasiturg on toimiv ja ei vaja Euroopa Komisjoni sekkumist. Varustuskindluse tõstmiseks ja hinnavolatiilsuse vähendamiseks peaks EL pakkuma tuge hoopis investeeringuteks LNG-taristusse, sest see on liidu hinnangul ainus võimalus taskukohase hinna saavutamiseks.

Gaasiliit avaldas kriitilist arvamust Euroopa Komisjoni teatise kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu gaasituruga seonduvaid ühisoste, turu kaitset ja ettevalmistust energiaalase hädaolukorra lahendamisel.

"Meie jaoks on arusaamatu, millist probleemi Euroopa Komisjon proovib lahendada. Euroopa Liidu gaasiturg koos turuosalistega on Ukraina sõjast tingitud mõjude tõttu teinud väga suure transformatsiooni asendamaks Vene gaasi, mille osakaal Euroopa turust enne agressiooni oli 40–43 protsendi juures," kirjutas Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur majandusminister Riina Sikkutile saadetud hinnangus.

Maagaasi hinnad TTF-i turul on olnud väga volatiilsed, sest välised mõjurid, nagu gaasi kättesaadavus, gaasirajatiste plahvatused, ootamatud tarneprobleemid, ebaproportsionaalselt suur gaasi kasutamine 2021. aasta suvel jt sündmused on selle tinginud. Ebakindel turuolukord ja pakkumisest suurem nõudlus tekitabki olukorra, kus ühed turuosalised on gaasi eest nõus maksma kõrgemat hinda kui teised, märkis gaasiliit.

Gaasi hetkehinnad on langenud 20–30 eurole

"See ei tähenda, et turg ei toimi, vastupidi, turg toimib täna paremini kui kunagi varem. Kui suvisel perioodil küündis gaasi hind 350 €/MWh-ni, siis praeguseks hetkeks, kus gaasimahutid on täis ja LNG-tarnete osakaal Euroopasse on suurenenud, on praegune hind ca 100 €/MWh juures. Spot-hinnad kõiguvad isegi 20–30 €/MWh juures. See tähendab, et gaas on kättesaadav ja ebakindlus on kadunud, sest gaasi tarbimine on vähenenud ja vene gaasile on leitud alternatiiv."

LNG-infrastruktuuride projektid hakkavad realiseeruma nii lähitulevikus kui ka kahe–kolme aasta perspektiivis. Sellel on gaasiliidu kinnitusel positiivne mõju, sest suureneb pakkumine ning turg muutub stabiilsemaks ja maagaasi hind gaasitarbijatele muutub veel soodsamaks.

"Eelpool toodud põhjenduste valguses oleme tugeval seisukohal, et EL-i gaasiturg on toimiv ja ei vaja Euroopa Komisjoni sekkumist kõigi teatises toodud meetmete abil," ütles gaasiliidu tegevjuht.

Gaasiliidu hinnangul võiks Euroopa Komisjon varustuskindluse tõstmiseks ja hinnavolatiilsuse vähendamiseks pakkuda tuge investeeringuteks LNG-taristusse, sest see on praktiliselt ainuke võimalus turu stabiliseerimiseks ja taskukohase hinna saavutamiseks.

"Mida kiiremini Euroopa Liit suudab välja ehitada LNG-vastuvõtutaristut, seda rohkem gaasi jõuab turule. Tuleb silmas pidada, et Euroopa Liit kui majandusüksus konkureerib globaalselt teiste majandustega. Meie turud peavad olema atraktiivsed LNG-tootjatele ja müüjatele, mistõttu ei saa hind olla ette dikteeritud, vaid peab alluma turumajanduse loogikale, mille eestkõneleja Euroopa Liit ise on," märkis Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur.