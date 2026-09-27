X!

Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust

Majandus
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jørgensen.
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Dan Jørgensen. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER HOSLET
Majandus

Euroopa Liit seisab silmitsi energia hinnakriisiga, kuna Iraani sõja tagajärjed raputavad nafta- ja gaasiturge, ütles reedel Euroopa Komisjoni energeetikavolinik liikmesriikidele saadetud kirjas, milles kutsus üles kaaluma meetmeid maagaasinõudluse vähendamiseks.

"Me seisame silmitsi hinnakriisiga, mis on seotud tarnekriisiga," ütles energeetikavolinik Dan Jørgensen EL-i riikide energeetikaministritele saadetud kirjas.

Euroopa sõltub suurel määral imporditavast naftast ja gaasist. Välismaised tarnijad katavad umbes 80 protsenti EL-i gaasivajadusest, mistõttu on liit väga tundlik Iraani sõja tõttu maailmaturul järsult tõusnud energiahindade suhtes. Sõja tõttu on sisuliselt kinni Hormuzi väin, mida tavapäraselt kasutatakse umbes viiendiku maailma nafta ja veeldatud maagaasi transpordiks.

Euroopa energiavarustust seni puudujääk ei ohusta, kuid see peab toime tulema järsult tõusnud hindadega. Mõnel riigil on raskusi gaasihoidlate täitmisega enne talve, mil hoonete kütmise tõttu saavutab nõudlus haripunkti.

EL-i gaasihoidlad on täidetud umbes 70 protsendi ulatuses ehk 12 protsendipunkti vähem kui mullu samal ajal, näitasid Gas Infrastructure Europe'i andmed.

Väljaanne Euractiv tõi välja, et Hollandi võrdlusindeksi TTF gaasihinnad on püsinud juba nädalaid üle 70 euro megavatt-tunni eest. Selliseid hindu nähti viimati 2022. aasta energiakriisi  ajal.

"Lisaks pingelisele olukorrale üleilmsetel veeldatud maagaasi (LNG) turgudel on erakordselt kuiv ja kuum suvi avaldanud survet mitme liikmesriigi elektrisüsteemile," seisab 25. septembriga dateeritud kirjas.

Jørgenseni sõnul on EL praegu paremini valmistunud kui 2021. aastal alanud talvel, mil Venemaa vähendas tarnemahtusid ja survestas sellega Euroopa gaasivarustust. Seda tänu suurenenud veeldatud maagaasi (LNG) impordivõimekusele, taastuvenergia suuremale kasutamisele ja vähenenud gaasinõudlusele.

Samas kutsus ta valitsusi üles talveks ettevalmistusi tõhustama.

"Kutsun teid üles kaaluma meetmete võtmist või jätkamist, mis võimaldavad [gaasihoidlate] varude suurendamist või vähendavad gaasi- ja elektrinõudlust nii kaua, kui see on vajalik," ütles Jørgensen.

Voliniku sõnul võiksid sellised meetmed hõlmata avalike hoonete sisetemperatuuri piiramist, gaasiküttekehade õues kasutamise keelamist ning tarbetu avaliku valgustuse väljalülitamist.

EL-i energeetikaministrid kohtuvad 29. septembril Iirimaal mitteametlikel kõnelustel.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Euractiv.com

Samal teemal

nutiproov

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:48

Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu

11:30

Briti politsei korraldas haarangu USA õhujõudude kasutatava baasi lähistel

11:30

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

11:26

Otseülekanne tulemas: muuseumiühingu konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis"

11:22

Arvustus. Sissejuhatus, mis mul öösiti magada ei lase

11:12

Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

11:08

Rahvusvahelise läbilöögini jõudnud Anne-Mari Saks: Eesti Laulule me selle looga ei pääsenud

10:44

Tehisaru spetsialist: ainus püsiv asi siin maailmas on muutus

10:35

Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

10:20

Ülevaade. Reeperbahni rikkaliku saagi hulgas oli ka palju kaubanduslikku vormitäidet

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

26.09

Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus

26.09

Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid

26.09

OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse

26.09

WSJ kirjutab Jaan Tallinna teekonnast tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel

26.09

Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas

26.09

Lätis Adaži polügoonil sai vigastada neli Itaalia sõdurit

26.09

Sõja 1676. päev: Ukraina ründas droonidega Ilski naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

26.09

Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi Uuendatud

06:59

Venemaa on viimastel kuudel hävitanud Ukrainas 15 miljonit raamatut

25.09

Putin: Venemaa ei valmistu konfliktiks Euroopaga

ilmateade

SPORT

11:48

Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu

11:12

Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

10:35

Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

10:11

Goidina sai juunioride GP-etapil 12. koha

loe: kultuur

11:30

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

11:26

Otseülekanne tulemas: muuseumiühingu konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis"

11:22

Arvustus. Sissejuhatus, mis mul öösiti magada ei lase

10:20

Ülevaade. Reeperbahni rikkaliku saagi hulgas oli ka palju kaubanduslikku vormitäidet

loe: eeter

11:08

Rahvusvahelise läbilöögini jõudnud Anne-Mari Saks: Eesti Laulule me selle looga ei pääsenud

10:44

Tehisaru spetsialist: ainus püsiv asi siin maailmas on muutus

26.09

Epp Kärsin: kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull

26.09

Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat

Raadiouudised

26.09

Uuring kinnitab, et Inimesed teevad tööajal isiklikke toimetusi

26.09

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

26.09

ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

26.09

Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

25.09

Kaitseväe Narva linnaku valmimine nõuab oodatust rohkem aega ja raha

25.09

Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda EL-ile rohkem kaalu

25.09

Euroopa Liit tahab tugevdada konkurentsivõimet, et vastu seista Hiina ja USA survele

25.09

Meremuuseumis avati "Hõbevalge" juubelinäitus

25.09

Kohus mõistis süüdi Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu

25.09

Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo