Euroopa Komisjon hoiatab riike energiakriisi eest ja kutsub piirama nõudlust

"Me seisame silmitsi hinnakriisiga, mis on seotud tarnekriisiga," ütles energeetikavolinik Dan Jørgensen EL-i riikide energeetikaministritele saadetud kirjas.

Euroopa sõltub suurel määral imporditavast naftast ja gaasist. Välismaised tarnijad katavad umbes 80 protsenti EL-i gaasivajadusest, mistõttu on liit väga tundlik Iraani sõja tõttu maailmaturul järsult tõusnud energiahindade suhtes. Sõja tõttu on sisuliselt kinni Hormuzi väin, mida tavapäraselt kasutatakse umbes viiendiku maailma nafta ja veeldatud maagaasi transpordiks.

Euroopa energiavarustust seni puudujääk ei ohusta, kuid see peab toime tulema järsult tõusnud hindadega. Mõnel riigil on raskusi gaasihoidlate täitmisega enne talve, mil hoonete kütmise tõttu saavutab nõudlus haripunkti.

EL-i gaasihoidlad on täidetud umbes 70 protsendi ulatuses ehk 12 protsendipunkti vähem kui mullu samal ajal, näitasid Gas Infrastructure Europe'i andmed.

Väljaanne Euractiv tõi välja, et Hollandi võrdlusindeksi TTF gaasihinnad on püsinud juba nädalaid üle 70 euro megavatt-tunni eest. Selliseid hindu nähti viimati 2022. aasta energiakriisi ajal.

"Lisaks pingelisele olukorrale üleilmsetel veeldatud maagaasi (LNG) turgudel on erakordselt kuiv ja kuum suvi avaldanud survet mitme liikmesriigi elektrisüsteemile," seisab 25. septembriga dateeritud kirjas.

Jørgenseni sõnul on EL praegu paremini valmistunud kui 2021. aastal alanud talvel, mil Venemaa vähendas tarnemahtusid ja survestas sellega Euroopa gaasivarustust. Seda tänu suurenenud veeldatud maagaasi (LNG) impordivõimekusele, taastuvenergia suuremale kasutamisele ja vähenenud gaasinõudlusele.

Samas kutsus ta valitsusi üles talveks ettevalmistusi tõhustama.

"Kutsun teid üles kaaluma meetmete võtmist või jätkamist, mis võimaldavad [gaasihoidlate] varude suurendamist või vähendavad gaasi- ja elektrinõudlust nii kaua, kui see on vajalik," ütles Jørgensen.

Voliniku sõnul võiksid sellised meetmed hõlmata avalike hoonete sisetemperatuuri piiramist, gaasiküttekehade õues kasutamise keelamist ning tarbetu avaliku valgustuse väljalülitamist.

EL-i energeetikaministrid kohtuvad 29. septembril Iirimaal mitteametlikel kõnelustel.