Korterite turul vähenes tehingute arv 2016. aasta tasemele

Mediaanhind oli oktoobris 2035 eurot ruutmeetri kohta ehk viis protsenti kõrgem kui septembris, kuid see ei peegelda see siiski turul tegelikkuses aset leidvat, vaid on tingitud uute korteritega tehtud asjaõiguslepingutest, selgitas Arco Vara.

"Novembri alguse seisuga oli Tallinna korteriturul keskmine müügipakkumiste hind ligi viie protsendi võrra madalamal," märkis kinnisvarafirma. "Hinnalangus asus oktoobris piirkonniti juba esile kerkima ning seda eeskätt Tallinna magalapiirkondades."

Oktoobris müüdi Eestis kokku 1771 korterit, mida oli 8,9 protsenti vähem kui septembris ning koguni 33 protsenti vähem kui 2021. aasta oktoobris.

"Turuaktiivsuse langus oli sealjuures suhteliselt ootuspärane, kuna juba septembris võis märgata, et elamispindade turul üldiselt on likviidsus järsult halvenenud ning müügiperioodid on asunud kasvava pakkumismahu taustal selgelt pikenema," märkis Arco Vara. "Analoogses ulatuses tehingute arvu langus jätkub tõenäoliselt pikema perioodi vältel, mille juures lähikvartalite jooksul ei ole põhjust ostu-müügitehingute arvu kasvu või ka hinnatasemete tõusu olenemata laialdase tarbijahindade kasvu püsimisest oodata."

Suuremate linnade puhul võib juba märgata, et hinnatõus on hiljemalt sügise algusest lõppenud ning kõrgemahinnaliste varade pakkumishindu on asutud allapoole korrigeerima. Müüjate ebarealistlikud ootused on vaibumise teel ning tehinguni ei ole enam niivõrd lihtne jõuda, mille juures üha kasvavaks trendiks võib taas pidada kinnisvaramaaklerite teenuste kasutamist, teatas Arco Vara.

Ehitusturul võib Arco Vara andmeil juba täheldada, et korterelamute ehitushinnad on sarnasel tasemel nagu enne Ukraina sõda ning üksikelamute ehitamine on eeskätt materjalide hinnamuutuste taustal samuti juba odavam kui veel suvisel perioodil, iseloomustades ehitussektori raskendatud käekäiku eesoleval 2023. aastal.