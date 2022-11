Tallinna magalarajoonide korterite hinnad on languses

Lasnamäe, Mustamäe ja Õismäe korterite hinnad on languses ning on tavaline, et müüja peab loovutama korteri kümme kuni 20 protsenti soodsamalt kui esialgu lootis. Tõenäoliselt on hindadel veel langusruumi.

Aasta tagasi sai keskmises korras, aga suurema Lasnamäe korteri müüdud näiteks 170 000 euroga ja müük läks pigem kiirelt. Nüüd on turg selline, et ka 150 000 euroga müües võib minna kuid.

Arco Vara juhatuse liikme Elari Tamme sõnul peab korteriomanik arvestama võimalusega, et korter tuleb müüa viiendiku võrra soodsamalt kui kuulutuses kirjas. Vähemalt esialgu puudutab see eeskätt vanemaid kortereid ja magalaid. Kui müüja ei tule hinnalangusega kaasa, jääb korter seisma.

"Ostjad ei ole valmis oma otsuseid selle hinna pealt tegema. Ja turg toimib nii, et kui ostja ei ole valmis seda tegema, siis ei toimu ka ostu. See tähendab, et hinnad peavad veel langema," rääkis Tamm.

"Tõenäoliselt see müügiperiood kujuneb täna kuu, kahe kuni kolme pikkuseks. Lihtsalt küsimus on selles, milline saab olema selle korteri või ruutmeetri hind," sõnas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Tõenäolisemalt jäävad seisma sellised korterid, mida on vaja renoveerida.

"Mida kaugemal kesklinnast, mida vähem korras, seda väiksem on ostjate huvi ja seda pikemad on müügiperioodid. Eelkõige ostetakse täna elamispindadena kodu, mida soovitakse kasutada. Ostetakse seda tihtipeale ikkagi eluasemelaenuga ja seda aega ja võimalust, et ise elamisi korda teha, tegelikult inimestel ei ole," selgitas Saksing.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul on huvi laenude vastu samuti selgelt jahtunud.

"Kui aasta alguse poole oli igal nädalal laenutaotlusi tuhande ringis, isegi üle, siis nüüd on laenutaotlusi tunduvalt vähem – alla 700, isegi võiks öelda 600 ja natuke peale. Taotlusi tuleb vähem, inimesed kaaluvad hoolikamalt," rääkis Pärgma.

Küll aga on tõusnud keskmise eluasemelaenu suurus, mis viitab samuti, et pigem ostetakse uuemat kinnisvara.