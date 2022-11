Läti parlamendi spiiker kritiseeris Karinši läbirääkimisstiili

Läti viimased parlamendivalimised võitis Karinši juhitud Uus Ühtsus. Karinši partei peab läbirääkimisi rohelise erakonna ja regioonide partei ning Liepaja erakonna ühisnimekirja, Isamaale ja Vabadusele/LNNK esindajatega.

"Karinši läbirääkimiste stiil on igal sammul olnud selline, kus ta nõuab, et tema tingimustega tuleb nõustuda või koalitsiooni ei tule. Oleme selle suhtes veidi skeptilised, sest seda kasutatakse meetodina, et tuleksime kaasa Karinši ettepanekutega, kus ruumi ei jää kompromissile," ütles Smiltens.

Smiltensi sõnul tuleb kõnelusi pidades kuulata ka teisi osapooli. Tema sõnul peaksid uues valitsuses kõik erakonnad vastutama kõikide sektorite arengute eest.

"Me oleme oma Balti naabritest maha jäänud, meil on palju probleeme. Vajame kõiki koalitsioonipartnereid, et nende probleemidega ühiselt ja solidaarselt tegeleda," ütles Smiltens.

Lätis venib uue võimuliidu moodustamine. Kõnelused on kestnud juba üle kuu. Plaanitavas võimuliidus oleks kolm parteid. Kokku oleks sellel koalitsioonil aga ainult 54 kohta.