Maarjamäe memoriaali tulevik jääb tõenäoliselt uue valitsuse otsustada

Riigikantselei lõpetas sel nädalal kahe Maarjamäe memoriaaliga seotud memorandumi ettevalmistamise valitsuskabinetile, mis nägid ette memoriaali korrastamist.

Kultuuriminister Piret Hartmani sõnul on memorandumid tehtud ammu ega vasta ka koalitsioonis kokkulepitule.

"Valitsus ei ole teinud kokkulepet, mis sellest edasi saab. Partneritel on erinev arusaam, kes tahab selle maha võtta, kes tahab seda muuta. Meie kultuuriministeeriumis ja Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas tahame, et see läheks ajaloomuuseumi alla. Kuna kokkulepet ei ole, siis me ei liigu sellega edasi, välja arvatud riigistamine, mille osas kokkulepe olemas on. Kõik muu, ma arvan, võetakse päevakorda siis, kui uus koalitsioon koguneb märtsis," ütles ta.

Maarjamäe memoriaal asub suures osas reformimata riigimaal, mida haldab keskkonnaministeerium, ning memoriaali saatus on seetõttu valitsuse otsustada. Tallinna linnale kuulub obelisk, skulptuurid ja memoriaali klindipoolne maastikuosa.

"Arusaamad on erinevad ja kuna hetkel on väga palju teisi murekohti ka, mida on vaja lahendada, siis pole tänasel hetkel õige koht ja aeg seda arutada," ütles minister.

Memorandumi üks osa oli halvas seisukorras memoriaali korrastamine, et selle edasist lagunemist takistada. "Aga ka see nõuaks päris suurt ressurssi ja riigieelarve otsust," ütles Hartman.

Maa riigistamisega saab Hartmani sõnul edasi liikuda ka kokkuleppeta, mis memoriaalist edasi saab.