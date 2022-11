Kreml paigutab sõdimast keelduvad mobiliseeritud võitlejad keldritesse

Current Times avaldas loo kahest Moskva oblastist pärit mehest, kes mobiliseeriti Venemaa armeesse. Lõpuks saadeti nad Belgorodi oblastisse ja sealt edasi Ukrainas asuvasse Svatove linna.

Svatoves saadeti kaks meest rindele, seal pidid nad kaevama kaevikuid. Peagi sattusid nad Ukraina armee suurtükitule alla. Meeste sõnul viibisid nad rindel kolm päeva, neil polnud toitu ja vett. Seetõttu otsustasid nad taganeda, vahendas Meduza.

Lõpuks viisid võimud need mehed Kamazi veoautodega Venemaale tagasi.

"Niipea, kui nad Belgorodi sõjaväebaasi jõudsid, algas intensiivne surve. Neid mõnitati räigelt, kuna nad lahkusid rindelt," ütles ühe mobiliseeritud võitleja õde Jekaterina Belova.

Lõpuks mõistsid ohvitserid, et ei suuda mehi survestada rindele tagasi minema. Võimud saatsid mehed Luhanski oblastisse. Meeste sugulased said sellest teada nädal aega hiljem.

"Vend võttis meiega ühendust ja ütles, et nad on Zaitseve külas keldris. Neid hoiti seal mitu päeva. Nad pidid kaamera ees ütlema, et nad keeldusid osalemast sõjalises erioperatsioonis. Nüüd ähvardatakse neid selle videoga ja väidetakse, et nad ei täitnud käsku. Minu vend ütles, et seal oli veel 250 inimest. Nad on vangid," ütles Belova.

Mobiliseeritud sugulaste teatel toodi Zaitsevesse mobiliseerituid, kes pärinesid erinevatest diviisidest. Neid hoiti seal kinni ja ohvitserid survestasid neid rindele tagasi minema, vahendas Current Times.

Väljaanne Siren kirjeldas sarnast lugu, kus Kurski oblastist pärit võitlejad saadeti rindele. Pärast taganemist viisid Vene võimud nad Luhanski oblastis asuvasse asulasse, kus neid nüüd hoitakse kinni keldris.