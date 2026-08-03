X!

WSJ: Venemaa kasutab meeste sõtta värbamiseks üha enam vägivalda

Välismaa
Värbamisplakat Peterburis
Värbamisplakat Peterburis Autor/allikas: SCANPIX/SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy
Välismaa

Venemaa kasutab üha enam ähvardusi ja vägivalda, et värvata mehi sõtta Ukrainas, kirjutab The Wall Street Journal.

Värbajad on hakanud Venemaa väiksemates linnades mehi kinni pidama otse tänaval, töökohtade ees või rutiinse dokumendikontrolli ettekäändel, rääkisid advokaadid, inimõiguslased ja pealnägijad.

Allikate sõnul võidakse värbamispunktis mehi ähvardada ja peksta seni, kuni nad allkirjastavad lepingu sõjaväeteenistusse asumiseks.

Praegune survekampaania meenutab 2022. aasta sügisel välja kuulutatud osalist mobilisatsiooni, mille Venemaa president Vladimir Putin kehtestas rindel valitsenud inimressursi nappuse ja Ukraina surve tõttu.

Ühtlasi on praegune kampaania tekitanud Venemaa analüütikute ja poliitilise eliidi seas spekulatsioone, kas tegemist võib olla eelmänguga uuele mobilisatsioonile.

Vene võimud pakuvad sõdima minemise eest rahasummasid, mis ületavad sageli terve aasta palga. Värbamine on aga muutunud keerulisemaks, sest levivad lood väärkohtlemisest Venemaa armees. Samuti võib Vene sõduri eluiga rindel piirduda vaid mõne minuti või nädalaga.

"Võimud on läinud üle vägivallale – mehed püütakse kinni ja saadetakse kohe minema," ütles advokaat Artjom Klõga, kes püüab aidata vägisi teenistusse sunnituid.

Allikate sõnul on värbamine Venemaal ametlikult küll endiselt vabatahtlik, kuid õiguskaitseorganid teevad aeg-ajalt värbajatega koostööd, et mehi lõksu meelitada. Keeldumise korral kasutatakse vägivalda või ähvardatakse arreteerimisega.

Venemaa edelaosas asuvas Penza oblastis, kus värbajad tegutsevad eriti jõuliselt, leidis kohalik elanik Vladislav Leonidov maikuus oma tuttava värbamispunktist pärast seda, kui mees oli mitu tundi kadunud olnud.

Leonidovi sõnul kutsuti mees isikuandmete kontrollimise ettekäändel kohalikku politseijaoskonda. Kohale jõudes ootasid teda kaks värbajat, kes viisid mehe värbamispunkti, kus teda peksti neerude ja maksa piirkonda. Leonidovil õnnestus sekkuda ja mees vabastada alles siis, kui teda parajasti tervisekontrolli viidi.

"Kui oleksime tulnud kaks tundi hiljem, oleks ta juba minema viidud," ütles Leonidov. "Nad tegutsevad väga kiiresti."

Õiguskaitseorganite ja värbajate reidid Penzas on pälvinud kohalike tähelepanu, kes postitavad protesti märgiks internetti videoid. Ühes värbamispunkti ees filmitud videos on näha erariietes mehi, kes istuvad sõjaväebussis, samal ajal kui nutvad naised sõidukit blokeerivad.

Venemaa võimud, kes aastaid Ukraina sunniviisilisele värbamisele kahjurõõmsalt tähelepanu juhtisid, on neid vahejuhtumeid pisendanud ja ähvardavad karmilt karistada inimesi, kes selliseid videoid levitavad.

Penza värbamiskeskuse juht Andrei Surkov väitis valitsuse pressikonverentsil, et piirkonnas toimunud reidid olid suunatud vaid teenistusest kõrvalehoidjatele. Venemaa siseministeeriumi Penza osakond on eitanud väiteid, nagu saadetaks mehi reidide käigus rindele, ning ähvardas videote levitajaid juriidiliste tagajärgedega.

"Nendel videotel puudub igasugune seos inimeste saatmisega spetsiaalse sõjalise operatsiooni tsooni," seisis ministeeriumi avalduses, kasutades Venemaa alustatud täiemahulise sõja ametlikku eufemismi. "Valeinfo levitajad peavad vastutama Venemaa Föderatsiooni seaduste kohaselt."

Blogija Stanislav Morozov, kes püüdis sellele probleemile dokumentaalfilmiga tähelepanu juhtida, rääkis, et tema suhtes on Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus FSB uurimise algatanud. "Nad ei ole mul otseselt keelanud jätkata, kuid tegid selgeks, et minu enda huvides oleks see lõpetada," ütles ta.

Morozovi sõnul nõustus enamik kümnetest inimestest, kellega ta rääkis, lepingu allkirjastama seetõttu, et politseinikud ähvardasid neile narkootikume sokutada ja nad kohapeal arreteerida.

Osa survest tuleneb ka Venemaa eri piirkondades käivitatud programmidest, kus pakutakse kolmandatele isikutele vaevatasu – enamasti 100 000 rubla (umbes 1200 eurot) – selle eest, kui nad toovad kellegi värbamispunkti. 

Morozovi sõnul ripuvad üle kogu Penza kortermajades kuulutused kirjaga: "Too sõber värbamiskeskusesse ja saa 100 000 rubla."

Sarnased kampaaniad toimuvad ka mujal: näiteks Tatarstanis, kus toodetakse enamik Venemaa droonidest, samuti Amuuri ja Jaroslavli oblastis ning linnades nagu Kaluga, Voronež ja Arhangelsk. 

Analüütikute hinnangul on need meetmed tõenäoliselt saanud Kremli ja kaitseministeeriumi heakskiidu, kuid neid viiakse piirkonniti ellu erinevas ulatuses. 

Sõjandusanalüütikute hinnangul on selline taktika otseselt seotud Venemaa üha kasvavate kaotustega rindel, mis ulatuvad praegu hinnanguliselt 30 000–40 000 hukkunu ja haavatuni kuus.

USA ametnike sõnul on Venemaa pingutused küll isikkoosseisu rindel pisut suurendanud, kuid ilmselt mitte piisavalt, et saavutada suuremaid läbimurdeid. Nende hinnangul kaalub Kreml endiselt uue sunniviisilise mobilisatsiooni väljakuulutamist, mis võiks tuua rindele veel tuhandeid sõdureid.

Ametnike sõnul astutaks selline samm tõenäoliselt alles pärast Venemaa parlamendivalimisi, mis on kavandatud 20. septembrile.

Venemaa majandusprobleemid ja Ukraina kasvav lahinguvõimekus on muutnud mobilisatsiooni küsimuse veelgi pakilisemaks. 

Kui Putin jääb kindlaks oma eesmärgile vallutada kogu Ida-Ukrainas asuv Donbass, ei pruugi tal jääda muud üle, kui kuulutada välja mobilisatsioon, leidis Moskvas asuva kaitsevaldkonna mõttekoja Strateegiate ja Tehnoloogiate Analüüsikeskus (CAST) direktor Ruslan Puhhov.

Kui esimese mobilisatsioonilaine eesmärk oli kutsuda teenistusse reservväelased ja sõjalise kogemusega mehed, siis uus laine saadaks rindele tõenäoliselt need, kellel napib nii kogemusi kui ka võitlustahet.

Sellise sammuga kaasnevad poliitilised riskid võivad aga osutuda suuremaks kui rindelt saadav sõjaline kasu. Osa venelasi on öelnud, et nad osutaksid sellisele korraldusele vägivaldset vastupanu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Wall Street Journal

Samal teemal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:20

Tallinna uus ühistranspordi liinivõrk on käivitunud

16:15

Sipsiku mündikaart osutus üllatavalt populaarseks

16:10

Pärnu Purjetamisnädala regatil selgusid Eesti meistrid

16:09

Politsei tõi Eestisse kriminaalmenetlusest hoidunud Andrei Vesterineni

16:03

Ukraina tabas Venemaal järjekordset Wildberriese ladu Uuendatud

15:50

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

15:49

Maastikupõlengute päästemeeskonna juht: kõige ohtlikum on tuulesuuna muutus

15:49

MKM langetas toetuseks kõlblike suurinvesteeringute alampiiri 30 miljoni võrra

15:37

Keskerakond ja Isamaa enne avalikku debatti Madise toetamist ei otsusta

15:27

Tallinnas esineb Poola black metal'i bänd Batushka

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16:03

Ukraina tabas Venemaal järjekordset Wildberriese ladu Uuendatud

02.08

Sõja 1621. päev: Ukraina ründas öösel Engelsi lennubaasi Venemaal Uuendatud

07:12

Rumeenia sõjavägi üritab plahvatustega päästa tuumajaama tööd

02.08

Karusid võib nüüdsest küttida vaid keskkonnaameti eriloal

06:49

Aheraineveod Rail Balticu ehitusele hoiavad Tallinna Kopli kaubajaama töös

02.08

Ametnikud: plahvatus Venemaa pealinna restoranis oli pommirünnak

02.08

Itaalia merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri

13:28

Prantsuse ajaleht paigutas Eesti luure Euroopas kaheksandale kohale

02.08

Riik ei plaani kontserdikorraldajatele päästerõngaks maksulangetust

02.08

Eesti koorid võidutsesid Itaalia koorifestivalil

ilmateade

SPORT

16:10

Pärnu Purjetamisnädala regatil selgusid Eesti meistrid

15:50

Prantsusmaa laskesuusatäht: kõige raskem pole võistlemine, vaid koondisesse pääsemine

15:16

Vabaduse väljakule kerkivad kõigile avatud korvpalliplatsid

14:48

Toyota selgitas Ogier' avariid: see ei olnud tingitud tehnilisest rikkest

loe: kultuur

15:27

Tallinnas esineb Poola black metal'i bänd Batushka

14:57

Suri "Sopranodest" tuntud näitleja Vincent Pastore

14:38

Uus "Ämblikmees" tõusis teiseks edukaimaks avanädalavahetuse filmiks maailmas

13:58

Kirjanike liidu noortesektsioon avaldas "Grafomaania" viienda osa

loe: eeter

15:49

Maastikupõlengute päästemeeskonna juht: kõige ohtlikum on tuulesuuna muutus

13:20

Õudusfilmile muusikat kirjutav Maarja Nuut: kolgin metalliga vastu laudaust

12:16

Peeter Langovits: mõni foto omandab aja möödudes hoopis sügavama tähenduse

12:10

Igapäevane krõpsusööja: popkorn on kõige tervislikum krõps

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (03.08.2026 15:00:00)

13:20

Ilm püsib soe, vihma võib oodata kolmapäeval

12:30

Rumeenia jätkab operatsiooni Doonau jõe veetaseme tõstmiseks

12:20

Raadiouudised (03.08.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (03.08.2026 09:00:00)

02.08

Tartus avati talgupäevaga Eesti Rahva Kolahoov

02.08

Hiiumaa peab tuletornide aastat, tänaseks on Eestis avatud 14 tuletorni

02.08

Vaikses ookeanis küpseb mõõtmisajaloo tugevaim El Niño

02.08

Kindlustusseltsid kutsuvad tähelepanelikkusele reisikindlustuse sõlmimisel

02.08

Päevakaja (02.08.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo