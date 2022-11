"UV faktor": Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikud jagasid oma lugusid

Venemaa täieulatuslik rünnak Ukraina vastu on kestnud 272 päeva. Ukrainast on selle aja jooksul pagenud ligi kaheksa miljonit inimest, Eestisse on jäänud ligi 63 000 ukrainlast. Rahvaarvuga võrrelduna on Eesti olnud üks suuremaid põgenike vastuvõtjaid.

Ukrainlannad Oleksandra Mariupolist, Olena Hostomelist, Viktoria Vinnõtsjast ja Oleksandra Harkivist rääkisid "UV faktoris" katsumustest, mis neid saatsid Eestisse põgenemisel ning mis neid siin ees ootas.

Naiste sõnul on nende kodud Ukrainas sõja tõttu saanud suuri purustusi ning nad on kaotanud sõjas ka tuttavaid.

Eestisse saabudes oli naiste sõnul kõige keerulisem algus ehk uuesti oma elu nullist üles ehitamine. Paremaks läks olukord siis, kui nad leidsid omale töö. Osa neist tõdes siiski, et elavad siiani, kohvrid valmis pakitud, kui peaks olema vajadus olude sunnil edasi liikuda.

Viktoria ja Mariupolist tulnud Oleksandra soovivad jääda Eestisse elama, öeldes, et on siin rahu leidnud. Olena ja Harkivist saabunud Oleksandra aga plaanivad minna tagasi Ukrainasse, et sõja võidu korral asuda oma riiki uuesti panustama ja üles ehitama.