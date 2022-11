Pakiautomaatides algavad jõulud novembris

Kalender näitab alles novembrit, kuid pakiautomaatides on aasta kiireim aeg juba alanud. Kui Eesti veebipoodidest jõulukinkide tellimisega võib veel oodata, siis need, kes tahavad teistest Euroopa riikidest kinke õigeks ajaks kätte saada, peaksid sellega kiirustama.

Jõuluaeg on pakkide tellimise tipphooaeg, mil pakimaht kasvab tavakuudega võrreldes mitmekordseks ja see paneb jaotusvõrgustikule väga suure koormuse. Nii Omniva, Itella kui ka DPD esindajad kinnitasid ERR-ile, et kiire periood ongi juba alanud.

"Talvine pakiveo kõrghooaeg algab tavaliselt novembri alguses oleva E-smaspäevaga ja sealt edasi liigub vaid kasvavas trendis. Sellele annab hoogu ka eestlaste poolt omaks võtnud musta reede kampaania, mis on novembri lõpus, ning see juhatab juba sisse tavapärase detsembri kingiralli, mis kestab jõuludeni," ütles DPD tegevjuht Remo Kirss, kelle sõnul on pakimahud juba praegu selgelt suuremad.

Itella Estonia OÜ transpordiüksuse juht Rauno Parras tõi välja, et tihedam hooaeg algas juba septembrikuise e-esmaspäevaga, kuid oktoobris olukord veidi rahunes, et novembris taas hoogustuda.

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul käib nendegi sorteerimiskeskuses kärme töö ja postikullerid kiirustavad pakiautomaate täitma üha kiirenevas tempos.

Pakifirmad on lisanud uusi automaatide asukohti ja olemasolevaid automaate laiendanud, täiendanud töötajate ridasid renditööjõuga, võtnud kasutusele tavalisest rohkem kaubikuid ning tühjendavad ja täidavad pakiautomaate tavalisest sagedamini.

DPD tegi sorteerimiskeskuses hooldustöid, et liinid kasvavate mahtudega vastu peaksid, Omniva aga uuendab hoogsalt vanemate automaatide tehnoloogiat, et nende töökindlust parandada.

Väljastpoolt EL-i on peatselt juba riskantne jõulukinke tellida

Undi sõnul suurendavad tellimused nii kodumaistest kui rahvusvahelistest veebipoodidesi oluliselt pakkide kohale toimetamise koormust juba praegu.

"Sel nädalal toimub must reede, mida võib pidada omamoodi verstapostiks, mille järel on jõulu- ja aastavahetuse kingituste tellimine väljastpoolt Euroopa Liitu juba küsitav," tõdes ta.

Unt lisas, et kui veel sellel nädalal Hiinast tellimus teha, võib see enne jõule kohale jõuda. Paraku on logistika pärast Ukraina sõja algust keerulisemaks muutunud.

DPD tegevjuht soovitas ka Euroopast tellimisega juba kiirustama hakata, kui tahta jõuluks pakke kätte saada, sest must reede kasvatab kogu Euroopa pakimahtusid ja kauba väljasaatmine võib seetõttu pikemaks venida.

"Eesti-siseselt tellides veel nii kiire ei ole. Saab veel rahulikult ringi vaadata ja kinke valida, kuid kindlasti ei tasuks seda tegevust jõulueelsele nädalale jätta, vaid pigem stressivabalt lähedaste keskel jõulurahu nautida," lisas Kirss.

Itella transpordiüksuse juht soovitas samuti oste mitte viimasele hetkele jätta, aga kinnitas, et kui pakk jõuab nendeni hiljemalt 21. detsembril, jõuab see veel jõuluõhtuks kingikotti.

Pakkide liikumine sõltub ka klientide kiirusest

Kõik pakiettevõtted panevad inimestele südamele, et nad oma pakkidele võimalikult kiiresti järele tuleksid. Itella kasutab tipphooajal suure nõudlusega pakiautomaatide juures ka klienditeenindajaid, et pakiautomaadi läbilaskevõimet tõsta ja pakid kiiremini klientideni viia.

Omniva esindaja märkis, et pakkide väljavõtmise aeg automaatidest on selline kitsaskoht, mis sageli aeglustab kliendile kohale toimetamist.

"Keskmiselt tullakse pakile järele ööpäeva jooksul. Hetkel on maksimaalne periood, mille jooksul me pakiautomaadis pakke hoiame, seitse päeva. Juba praegu on väga vajalik, et inimesed tuleksid oma pakkidele esimesel võimalusel järele. Sel juhul saame juba järgmised pakid toimetada inimesteni, kes neid samuti väga ootavad," rõhutas Unt.

Ta lisas, et varasemate aastate kogemuse põhjal võetakse selliseid üleskutseid hästi kuulda ja hoolivus töötab isegi paremini kui mõne nutitelefoni loosimine.

Väga populaarsetest pakiautomaatidest, kuhu pakke juurde ei mahu, suunab Omniva paki kliendiga kokkuleppel järgmiseks päevaks talle sobivasse postkontorisse. Omniva kasutab ka lahendust ladustada ühte kappi ühe saaja mitu pakki ja nii saab automaate efektiivsemalt kasutada. Siiski võib väga suurte mahtude puhul ette tulla viivitusi ja ettevõte palub klientidel kannatlik olla.