ERR Kramatorskis: pommirünnakute all elab veel üle 30 000 inimese

Ukraina idaosas on Venemaa armee jõudnud peaaegu Donetski oblasti administratiivkeskuse Kramatorski lähedale. Kohalikud elanikud elavad pidevate pommirünnakute all. Sellele vaatamata on linnas endiselt üle 30 000 inimese.

Eelmisel nädalal tabas ühte Kramatorski elumaja ja selle kõrval asuvat kirikut vene liugpomm. Selliseid purustatud ja tühjaks jäänud maju on Kramatorskis iga päevaga aina rohkem. Lisaks pommidele ohustavad elanikke ka vene FPV-droonid.

"Linn tõmbub kokku, olukord muutub järjest hullemaks. Kõik äärealad – seal, seal ja seal – on juba ohtlikud. Kesklinnas on enam-vähem rahulik, aga isegi siin... Me ei seisa ju siin niisama. Eile jõime siin kohvi ja järsku näeme, kuidas inimesed näitavad: vaadake, sealt tuleb," ütles kohalik vabatahtlik Sergei.

Sergei on endine muusik. Nüüd kuulub ta koos kaaslastega kohalikku omakaitsesse, mille ülesanne on võidelda droonidega.

Veetsime Kramatorskis ühe öö plahvatuste saatel ja tahtsime pärast seda linnast kohe lahkuda. Sergei aga meie hirmu ei jaga.

"Eelmine öö oli ju vaikne. Kõik oli rahulik. Vahel tuleb ühe öö jooksul 12 kuni 15 liugpommi, nii et maja väriseb. Aga seekord ei ärganud ma isegi üles," rääkis Sergei.

Rahulik öö kohalike jaoks tähendab, et mitte keegi pommitamise tõttu surma ei saanud. Aga linn jääb inimestest tühjaks, sest varsti siin pole lihtsalt kuskil elada.

Veel hiljuti peeti Kramatorskit Donbassis suhteliselt turvaliseks paigaks.

"19. septembril sai neli maja pihta, kõik lendas laiali. Ja pärast seda on iga päev – põmm-põmm, põmm-põmm. Kell 11 õhtul, kell kolm öösel, enne hommikut – liugpommid," rääkis Viktor.

Ühte maja tabas korraga mitu pommi. Need, kes ellu jäid, püüavad päästa ja ära viia veel seda, mida võimalik. Linnast lahkumine pole aga sugugi lihtne.

"Tee on praegu juba väga ohtlik. Seal on mitu autot põlema pandud. FPV-droonid ootavad ja Molnija-droonid lendavad peale. Seetõttu ei sõida enamik vedajaid siia enam üldse," ütles samuti Sergei-nimeline autojuht.

Natalja on üks paljudest Kramatorski elanikest, kes on Venemaa rünnakute tõttu oma kodu kaotanud. Homme ta evakueerub, kuid kuhu täpselt, ta ei tea.

"Kuhu meid iganes paigutatakse. Meil pole valikut. Mu abikaasa hukkus sõjas 2022. aastal Bohorodõtšne külas," ütles Natalja.

Viimastel kuudel on Kramatorskist lahkunud umbes 10 000 inimest. Paljud linnaelanikud eelistavad aga endiselt pommirünnakute all elada, selle asemel et kolida rindeliinist kaugemale, Ukraina tagalapiirkondadesse.

"Korteri üür on 15 000 grivnat, lisaks kommunaalmaksed. Meil on kahe peale 10 000. Kuhu me läheme? Elame, nagu saame. Kui jääme ellu, siis jääme. Kui ei jää, siis ju on saatus selline," lausus Svetlana.