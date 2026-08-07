Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

1. juulist Hiinast ja kolmandatest riikidest tellitud kaupadele lisandunud kolmeeurone tollimaks on oluliselt vähendanud pakkide tulva Eestisse. Ometi on sel suvel mitmel pool pakiautomaadid olnud üle koormatud ning klientidele halvaks üllatuseks on nende saadetised ümber suunatud suisa mitmekümne kilomeetri kaugusel asuvatesse postikappidesse.

Kui pakiautomaat on täis, suunavad pakifirmad sageli saadetise mõnda teise lähedalasuvasse automaati. Paraku otsustas Omniva sel suvel kiirema teeninduse nimel saata näiteks Tapale tellitud paki 35 kilomeetrit eemal asuvasse Rakverre või Treimani küla asemel 20 kilomeetri kaugusele Häädemeestele.

Omniva Eesti jaotus- ja postivõrgu juht Lylian Peek põhjendab pakkide ümbersuunamist suurte mahtude ja kiirema teenindusega.

"Pakke suunatakse tegelikult ümber suhteliselt harva. Kui vaadata nüüd Omniva mahtusid, mis meil päeva jooksul on, et meie sorteerimisliin sorteerib päeva jooksul umbes 200 000 pakki, siis nendest üks protsent läheb ümber suunamisele. Kui nüüd täpsustada, siis 0,8 on see täpne protsent, mis läheb ümber suunamisele. Ümber suunamist tehakse selle järgi, et meie sorteerimisprotsess käib läbi automatiseeritud sorteerimisliini. Kui pakk läheb sorteerimisliinile, siis sorteerimisliin võtab aluseks kõik sellised, mis on paki peal olev aadress. Küll aga on inimestel alati võimalik valida endale eelistused, esimese eelistuse ja teise eelistuse, et siis määrata ära, et milline pakiautomaat on tema lemmik," rääkis Peek.

Lihtne arvutus ütleb seega, et umbes 1600 Omniva klienti päevas ei saa pakki kätte sellest kohast, kuhu see telliti. Mõistagi suunavad pakke ümber ka teised firmad.

DPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd ütles, et DPD jaoks on kõige tähtsam, et pakk saaks toimetatud pakiautomaati, mille klient on valinud.

"Eestimaalaste jaoks on pakiautomaat üks eelistatumaid kohaletoimetamise valikuid ja seda põhjusel, et sinna on mugav omale pakki tellida. See on ööpäevaringselt avatud ja peaks aitama just säästa aega kliendi jaoks ja igasugune lisa, teekond või koormus kliendi jaoks on mõistetav pahameelt tekitav. Teinekord tuleb ette, et kas siis ootamatult on pakiautomaat täitunud või sellele on tehniline tõrge. Ligi üks protsenti on selliseid saadetisi DPD-l ja selleks, et mitte pakki jätta ootele, me toimetame selle lähimasse pakiautomaati ja lähim pakiautomaat DPD-s tähendab kuni poolteist kilomeetrit. Kindlasti ei ole sellist asja, et Tallinna ühest otsast Tallinna teise või Narva linnast Narva linna teise otsa või, või Pärnust Pärnu teise otsa. See kindlasti ei ole meie eesmärk," ütles Kivimurd.

Kui loo algul toodud näited puudutasid pigem väikesi kohti, kus pakiautomaatide võrgustik ongi hõredavaõitu, siis võib halb üllatus tabada klienti ka keset Tallinna.

"Ma tegutsen oma äriga Telliskivi tänaval ja ma olen oma pakke saanud ka näiteks Sõpruse puiesteele pakiautomaadist. Aga viimane kord saadeti see Tallinna kaubamajja, mis oli päris suur üllatus, sest Omnival on lähemal postkontorid nii Kristiines kui Arsenali keskuses. Oli kummaline sealt otsida," ütles Omniva klient Põhja-Tallinnast Tarieli Lipartia.

Lipartia lisas, et küsis Omnivalt ka selgitust, aga ettevõte ei osanud ühtegi põhjust öelda.