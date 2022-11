Tallinna-Tartu maanteest on neljarajaliseks saanud 84 kilomeetrit

Esmaspäevast on liiklusele täies mahus avatud Tallinna-Tartu maantee 4,3-kilomeetrine Kärevere–Kardla lõik, mis on Tartu poolt vaadates esimene valminud neljarajaline lõik sellel maanteel. Kokku on praeguseks Tallinna ja Tartu vahel kulgevast riigi põhimaanteest 2+2 lõike 84 kilomeetri ulatuses.