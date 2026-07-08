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Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

Majandus
Tartu-Tallinna maantee neljarajaline osa saab otsa maantee 86. kilomeetril, mõni kilomeeter Mäost Mäeküla poole.
Tartu-Tallinna maantee neljarajaline osa saab otsa maantee 86. kilomeetril, mõni kilomeeter Mäost Mäeküla poole. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Järvamaal Mäo piirkonnas tegutseb kolm bensiinitanklat, mis on Tallinna-Tartu maantee õgvenduste või ümberehituste tõttu jäänud peatrassist kõrvale. Ehitusjärgus on ka tankla Mäekülas, mis samuti jääb tulevikus põhimaanteest kaugele.

Aktsiaselts Terminal on juba alustanud teenindusjaama ja tankla ehitamist Mäekülla sealse vana meierei hoone kohale. Transpordiameti ida osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et tulevikus on Tallinna-Tartu maantee tõesti plaanis ka Mäekülast mööda juhtida, kuid selleni läheb veel aega.

"Selle tankla rajamisega seotud ümberehitused teeb tankla ehitaja. Tanklast tuleb ka parempööre Tartu poole, mida algselt plaanis ei olnud," sõnas Palmi.

Maantee juhitakse Mäekülast mööda neljarajalise maantee valmimise järel.

"See saab juhtuda alles siis, kui tuleb 2+2 trass Tallinna-Tartu maanteel, aga praegu Mäeküla piirkonnas see veel ei ole ajaliselt paigas. Sellel aastal alustame arvatavasti Käsukonna-Imavere lõigu ümberehitusega, aga Mäo ja Käsukonna vaheline lõik hetkel veel nii-öelda kindlat ajaperspektiivi ei oma," selgitas Palmi.

Seega tuleb Mäekülla bensiinitanklat rajaval Terminalil arvestada, et tulevikus hakkab maantee Mäekülast kauge kaarega mööda kulgema.

Aktsiaseltsi Terminal juhatuse liige Raido Raudsepp ütles, et Terminal jälgib riigi teedevõrgu arengut jooksvalt ja arvestab oma tegevuses kõikide võimalike tulevikustsenaariumidega, seda nii olemasolevate teenindusjaamade opereerimisel kui ka uute asukohavalikul.

Konkreetsete trassilahenduste küsimuses Terminal seisukohta ei võta, kuna tegemist on riigi ja kohalike omavalitsuste pädevuses olevate otsustega.

"Vajadusel osaleme planeerimismenetlustes konstruktiivselt," märkis Raudsepp.

Palmi sõnul toimetab Terminal seal piirkonnas päris teadlikult.

"Nad teavad sellest uuest trassist, nad teavad selle asukohta. Minu teada neil on ka kinnistu sinna äärde soetatud ja nad on valmis sellesama tankla vajadusel siis uue trassi äärde ümber kolima ka selle uue trassi ehituseni ja siis seejärel ka valmimiseni. Sinna ikkagi kulub veel aastaid, nii et väga suure tõenäosusega see ärimudel võib-olla jõuab selle ajaga ennast ära tasuda ka siin Mäekülas," rääkis transpordiameti esindaja.

Palmi teada pole esinenud juhtumeid, kus transpordiamet oleks pidanud ettevõtjale kompenseerima selle, et bensiinijaam on jäänud põhitrassist kaugele.

Riigimaantee laiendamise või õgvendamise tõttu on ainuüks Mäos jäänud peatrassist kõrvale kolm bensiinijaama.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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