Hiina võimud tõid protestide tõttu tänavatele rohkem politseinikke

Hiina võimud on kasvatanud politseinike arvu linnatänavatel pärast nädalavahetusel puhkenud meeleavaldusi koroonapiirangute jätkamise vastu. Esmaspäeval ei ole tulnud teateid, et proteste oleks toimunud.

Meeleavaldajad nõudsid pühapäevalgi koroonapiirangute lõpetamist. Esmaspäeval pole Mandri-Hiina linnadest tulnud teateid väljaastumistest, kuid Hongkongis mõned julged siiski leidus.

"Peamine põhjus, miks siin olen, on, et ma ei nõustu Mandri-Hiina poliitikaga Covidi vältimise ja kontrollimisega. Juba on liiga hilja ja peame muutma poliitikat võimalikult kiiresti. See on peamine põhjus. Teisalt, nägin, et paljud inimesed tulid Mandri-Hiinas välja ja näitasid tegevusega oma meelsust. Minu arvates peame neid toetama," rääkis Hongkongis protestinud James.

Toetust väljendusvabadusele on vaja näidata, sest Hiina võimud asusid kohe filtreerima sotsiaalmeediat, et protestidest sõna ei leviks ning selle üle arutada ei saaks. Riigimeedia näitab protestide asemel uue kosmoseraketi edusamme.

Linnades on politsei püstitanud koridorid, kus peab inimesi kinni, nõuab mobiiltelefoni ettenäitamist ja sisu kustutamist, kui seal on viiteid turvalisemale internetiühendusele või protestidele

Saksamaa ja Suurbritannia kutsusid Pekingit kuulama oma kodanike häält. Mitmes riigis toimusid ka toetusmeeleavaldused vabaduste suurendamiseks Hiinas.