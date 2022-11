Asjatundjate hinnangul protestidel Hiinas olulist mõju pole

Protestid iseenest pole Hiina ühiskonnas midagi uut. Juunist septembrini toimus neid erinevates piirkondades kokku ligi 600. Sel nädalavahetusel jõudis pinge haripunkti.

"Aga mis võib-olla teeb selle olukorra eriliseks, on see, et nendes protestides otseselt avaldatakse pahameelt keskvalitsuse, Xi Jinpingi kommunistliku partei vastu. Shanghais protestides isegi kutsuti üles Xi Jinpingi partei peasekretäri tagasi astuma ja kommunistlikku parteid tagasi astuma. See on see, mis teeb selle nii-öelda protesti lähiaastate jooksul erakordseks," selgitas Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Frank Jüris.

Shanghais elab Eestist pärit arhitekt Tõnis Kimmel, kelle sõnul ei ole seal tavapärane, et inimesed tänavatele meelt avaldama tulevad.

"Meeleavaldus oli üldiselt väga rahulik, aga loomulikult keevad mõnikord emotsioonid üle ja siis läks politseil märulipolitsei tehnoloogia lahti, et ma nägin siin, kui tassiti inimesi bussi ja ma nägin ka ühte bussi, kus olid noored inimesed sees koos politseiga," rääkis Kimmel.

Hongkongist pärit kolumnist Iverson Ng ütles, et Hiina jaoks on praegu oluline rahvusvaheline toetus.

"Praegu meil on Euroopa Ülemkogu tippkohtumine Hiinaga ja seal sõltub, kas Euroopa Liit tahaks sanktsioone teha, kui me vaatame, et Hiinas on süsteemne inimõiguste rikkumine," rääkis ta.

Praegused protestid tema hinnangul midagi ei muuda. "Kolm aastat tagasi oli suur Hongkongi meeleavaldus, kus oli kaks miljonit hongkonglast ja Hongkongis meil on seitse miljonit inimest, mis tähendab, et protestis 25 protsenti. Isegi selline protest ei muutnud Hongkongi valitsust ja ma ise ei usu, et see Hiina protest võib muuta palju," rääkis Iverson Ng.

Ka Jüris ei usu, et protestide tulemusel olukord riigis muutub, sest valitsevas kontrolliühiskonnas on opositsioonilt sõna ära võetud.

"Mida võidakse üha rohkem hakata kasutama, ongi sama piits – rangemate piirangute kehtestamine, veelgi rangem kontroll ühiskonna üle. Ja nende protestide tasalülitamiseks kõige lihtsam viis on uute piirangute kehtestamine," kommenteeris Jüris.

Protestide laiem mõju maailmale avaldub eelkõige majanduses ja ka eestlaste jõulukingikottides.

"Üks nendest protestide või meeleavalduste toimumiskohtadest oli Apple'i tehas Zhengzhous. Ja nende protestide tulemusel suure tõenäosusega need tarneahelad on mõjutatud ja iPhone 14 mudeli eksport mujale maailmas on takistatud," arvas Jüris.