Soome ei tooda kõrgetest hindadest hoolimata elektrit täisvõimsusel

Kogu Soome elektritootmine viimastel päevadel on püsinud 8000 megavati kandis. Riik suudaks aga maksimaalselt toota kuni 11 000 megavatti elektrit.

Soome elektriettevõte Väre hoiatas nädala alguses, et juhul kui nõudlus kasvaks või pakkumine väheneks 500 megavati võrra, tõuseks riigis järsult elektri hind.

Tootmisnäitaja ei hõlma endas Olkiluoto elektrijaama uut reaktorit.

Yle toob esile, et suur osa puuduolevast elektritootmisest moodustab elektri ja kaugkütte koostootmine. Selliste jaamade elektri tootmise võimsus kokku on ligikaudu 5000 megavatti.

Kui mullu samal ajal novembris toodeti umbes 4000 megavatti elektrit selliste jaamadega, siis sel aastal vaid veidi üle 3000 megavati.

Eelmisel aastal novembris oli kogu riigis märksa külmem ilm. Soojade ilmade tõttu pole aga koostootmisjaamu vaja tööle panna.

Võrrelduna eelmiste aastatega seab piire ka kaugküttekütuste nappus.

Olukord pole Yle sõnul muret tekitav, kuid soovitakse kütust kokku hoida, et sellest hiljem puudus ei tekiks, kinnitas energeetikatööstuse energiaturu eest vastutav direktor Pekka Salomaa.

Palju mõjutab ka see, et Soomes toodetakse praegu vähem tuule- ja hüdroelektrit – viimased nädalad on olnud tuulevaiksemad. Samuti avaldavad tuulikutele mõju jääolud.

Hüdroelektrijaamad aga piiravad igal aastal talve tulekul elektri tootmist, kuna jõed jäätuvad.