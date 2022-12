Baierimaa kaotas esimese Saksa liidumaana maskikohustuse ühistranspordis

Saksamaa Liitvabariigi üks olulisemaid liidumaid Baierimaa otsustas kaotada bussides ja rongides maski kandmise kohustuse. Liidumaa valitsuskabinet otsustas, et maski kandmine on nädalavahetusest liidumaa ühistranspordis soovituslik, mitte enam kohustuslik. Sama otsuse tegi Baieri järel Saksi-Anhalti liidumaa.

Baierimaa otsus lõpetada ühistranspordis maski kandmise kohustus järgnes Saksa liidumaade tervishoiuministrite suutmatusele leppida kokku ühtses koroonapoliitikas Saksamaal.

Koroonaviirusega nakatumine on Baierimaal teistest liidumaadest praegu madalamal tasemel, teatas Baieri liidumaa ringhääling BR24.

Liidumaa juhi Florian Herrmanni sõnul on nüüd oluline isiklik vastutus ning tegu ei ole maski kandmise keeluga. Hermann kuulub Saksa paremtsentristlikusse CSU erakonda, mis tegutseb ainult Baierimaal ning on pikaaegses valimisliidus CDU-ga.

Herrmanni sõnul pikendatakse teiste koroonapiirangute kehtivust 20. jaanuarini. See tähendab näiteks jätkuvat maski kandmise kohustust arsti juures käies.

Peale Baierimaa valitsuskabineti otsust kaotab ka Saksi-Anhalti liidumaa alates neljapäevast maski kandmise kohustuse ühistranspordis.

Liidumaa terviseminister Klaus Holetschek (CSU) kinnitas, et viimaseid arenguid silmas pidades ei olnud maski kandmise nõue enam proportsionaalne. Ministri sõnul arutati seda küsimust ka ekspertidega.

Samuti tõi Holetschek esile, et Euroopa Liidu 27 liikmesriigist 23-s ei pea enam maski kandma.

Saksa föderaalvalitsus on maskinõude kaotamise otsuse suhtes kriitiline

Saksamaa föderaalvalitsuse tervishoiuminister Saksa sotside (SPD) ridadest Karl Lauterbach kritiseeris Baierimaa ja Saksi-Anhalti liidumaa otsust kaotada ühistranspordis maski kandmise nõue.

SPD poliitiku sõnul pole ta antud otsuse õigsuses veendunud.

Lauterbachi sõnul peab arvestama ka uute nakkavamate viirustüvede ning teiste viiruste ja gripilainetega.

Saksamaal kehtib edasi maski kandmise nõue kaugliinibussides ja rongides, kuna sealsete nõuete eest vastutab Saksa föderaalvalitsus.

Saksa poliitikud on maski kandmise nõudes eri meelt

Baierimaa rohelised ja sotsid on Baierimaa otsuse suhtes skeptiliselt meelestatud.

Baieri sotside tervishoiuküsimuste esindaja Ruth Waldmann rõhutab, et Saksa kliinikud ja arstipraksised on jätkuvalt täis inimesi, kel on hingamisprobleemid.

Waldmanni sõnul on Baierimaa otsus kaotada maskikohustus halb signaal.

Roheliste tervishoiuteemade esindaja Christina Haubrich kinnitas BR24-le, et maski ette panemine on lihtne, vähem stressi tekitav ja proportsionaalne meede, millel on siiski Haubrichi sõnul suurepärane mõju.

Baieri parlamendis esindatud majandusliberaalse FDP parlamendirühma Martin Hageni sõnul on Baieri liidumaa otsus mõistlik.

Hageni sõnul peaks föderaalvalitsuse tervishoiuminister Lauterbach Baierimaa otsusest eeskuju võtma ning kaotama maski kandmise kohustuse ka pikamaa rongides.

Liidumaa Alternatiiv Saksamaale (AfD) parlamendirühma Andreas Winhart kinnitas, et tundis heameelt normaalsuse juurde naasmise üle. Winharti sõnul poleks aga "tohutut kodanikuõigustesse sekkumist" pidanud kunagi juhtuma.