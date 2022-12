Yle: Keskusta toetus on esimest korda alla 10 protsendi

Soome rahvusringhäälingu Yle poolt tellitud küsitlusuuringust on näha, et Soome Keskerakonna (Keskusta) toetus on esimest korda alla 10 protsendi. Reitingute edetabeli tipus on Soome Rahvuslik Koonderakond (Kokoomus). Nii põlissoomlaste kui Soome sotside toetus on tõusnud.