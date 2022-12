Koidula auks sammuti taas tõrvikurongkäigus

Tavaliselt esitatakse sel konkursil Koidula luule kõrval teistegi autorite loomingut. Tänavu kõlab luule Kersti Merilaasilt, kelle sünnist möödub järgmise aasta detsembris 110 aastat. Koidulat võib aga pidada oma aja staariks igas mõttes.

"Kui oleks Superstaari saade olnud, televisioon ja Superstaari saade, ma usun, et Lydia oleks ka lauljana saavutanud kõrge koha, kui mitte saate ära võitnud. Tegemist oli ju luuletaja, kirjaniku, näitekirjaniku ja lavastajaga, Ta on kirjutanud ka muusikat, on kirjutanud koorilaule. Ta on olnud ka ajakirjanik, ta oli suunamudija pikka aega. Sest et isal ei olnud aega ajalehte toimetada, toimetas ju Lydia ja paljud tema mõtted jõudsid sinna. Ja mis kõige olulisem: selline naisterahvas pani meie kultuurile õiged alused," rääkis Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink.

Need 23 noort, kes Pärnusse etluskonkursile jõudsid, on kindlasti Lydia Koidulat oma eeskujuks pidanud.

"Muidugi on, kõik luuletajad on mulle eeskujuks Mulle väga meeldib luule. Olen ise kirjutanud, olen käinud võistlustel sellega. Kõik luuletajad on väga südamelähedased mulle," ütles Marta Kurvits Kambja Ignatsi Jaagu kool

On aastakümneid pikk traditsioon, et 12. detsembril, vana kalendri järgi Koidula sünniaastapäeval, algab vana Koidula kooli eest Nikolai tänavalt tõrvikurongkäik. Õpilased sammuvad Koidula ausamba juurde, kus kõlavad tervituskõned.