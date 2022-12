Popov: Covid võimaldab teistel viirustel praegu levida

"Ilmselt viirused tunnevad vabadust. Covid seda võimaldab praegu, sest Covid võrreldes teiste viirustega, mis praegu liiguvad ringi, on väga tagasihoidlikul kohal – ainult kuus protsenti kogu viirustekomplektist, mida on võimalik tuvastada," rääkis Popov "Ringvaates".

Tema sõnul on kõige levinum praegu A-gripp, mis moodustab 25 protsenti terviseameti võetud proovidest. Metapneumoviirus ja RS viirus moodustavad kumbi kümme protsenti võetud proovidest.

Gripihooaeg on Popovi sõnul küll alanud, aga pole veel täit hoogu sisse saanud. Enamasti on gripi kõrghooaeg jaanuaris.

Tervisele kõige ohtlikum on Popovi sõnul jätkuvalt Covid, sellele järgneb gripp. "Lääne-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna statistika järgi on alates 1. detsembrist haiglasse pöördunud seitse patsienti A-gripiga, 44 patsienti Covidiga. Ja kui A-gripi puhul hospitaliseerimisi on ainult üksikuid, siis Covidiga on hospitaliseeritud 24 patsienti," rääkis ta.

Siiski on Covid Popovi kinnitsel praegu leebem kui alguses ning 100-protsendiliselt liigub omikroni tüvi ja selle mõni alaliik. Covidiga satub haiglasse keskmiselt 80-aastane ja üldjuhul siiani viirust mitte põdenud või vaktsineerimata inimene. Popov kordas, et koroonavaktsiin ei kaitse nakatumise eest, vaid viiruse raske põdemise eest.

Gripi vastu vaktsineerimine on Popovi sõnul sel sügisel olnud väiksem kui eelmisel sügisel.