Lutsar: koroona puhul kodus püsimise päevi enam lugema ei peaks

Teadusnõukoja liige, perearst Ruth Kalda ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eestis on endiselt üsna kõrge koroonaoht.

"Selle uuringu puhul, mille me enne jõule lõpetasime, me võime öelda, et kusagil iga 17. inimene on viiruskandja ja võib-olla 25.-26. meie seast on ka päriselt nakkusohtlik. Ehk ütleme, et igas bussis, igas poes on mitu inimest kindlasti, kellega kokku puutudes võib selle nakkuse endale saada," selgitas Kalda.

Kuigi piiranguid enam pole, kehtib koroonaga nakatudes soovitus olla viis päeva kodus. Viroloog Irja Lutsar sõnas, et koroonat peaks kohtlema nagu teisi viirushaiguseid ning kodus olemise päevi enam lugema ei peaks.

"Haige inimene, ükskõik missuguse viirushaigusega või bakterihaigusega ta on, peaks siiski kodus olema, ka pühade ajal, ja terve inimene võib käia. Nii et päris niimoodi päevi enam ei loeta, ükski teine riik ka enam selliseid karantiine ei pea, isegi Hiina lõpetas need karantiinid ära, teistest rääkimata," rääkis Lutsar.

Teadusnõukoja juhi Toivo Maimetsa sõnul on viie päeva soovitus siiski jätkuvalt mõistlik ja vajadust seda muuta ta ei näe.

"Kõigil inimestel viie päevaga ei saa haigus läbi. Kõigil inimestel ka nakatamisvõime ei saa viie päevaga läbi, on sellel mitu päeva veel saba taga. Nii et tegelikult on see selline rahva tervishoiu tasemel kompromissikoht tehtud ja see viis päeva täna on mõistlik hoida," ütles Maimets.

Ta sõnas, et ka maski kandmine on teretulnud, kui inimene end täiesti tervelt ei tunne.

Ruth Kalda sõnas ka, et kuigi gripp pole koroonast vähem ohtlik, on koroona oluliselt nakkavam.

"See on hästi kiiresti leviv, võrreldes gripiga ka ikka mitmeid mitmeid kordi nakkavam. Kuigi gripp on mõnevõrra isegi praegu raskemate haigusnähtudega kui omikron. Aga samas me kunagi ei tea, see on selline loterii, et kas sa haigestud kergelt või haigestud raskelt sellesse koroonaviirusesse," rääkis Kalda.