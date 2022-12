Stanfordi ülikool proovib piirata "ebasobiva" kõnepruugi kasutamist

Ajaleht The Times kirjutab, et USA-s asuv Stanfordi ülikool proovib nüüd tagada, et ülikooli veebileheküljed ei sisaldaks enam inimesi "solvavaid" sõnu ja väljendeid. Seetõttu andis ülikooli IT- osakond välja suunised, milliseid sõnu ei tohiks enam kasutada.

Veebisaitide kasutajaid ei tohi enam nimetada "kasutajateks" (inglise keeles users). Ülikool leiab, et see võib veebilehtede kasutajaid võrrelda narkosõltlastega. Samas peab olema ettevaatlik ka sõna "sõltlane" kasutamisel, vahendas The Times.

Stanfordi IT-osakonna viimane algatus võtab eeskuju teiste USA ülikoolide jõupingutustest, et rookida välja väljendeid, mis võivad olla solvavad. Sarnane programm on ka Brandeis'i ülikoolis. Stanford teatas, et sai inspiratsiooni just Brandeis'i programmist.

Kirjanik Joyce Carol Oates ütles, et see oli kummaline, et Brandeis'is taheti tsenseerida sõna "piknik" kasutamist, kuna mõne inimese jaoks võib see meelde tuua mustanahaliste inimeste lintšimise. Kirjanik tõi välja, et sõna "lintšimine" pole tsenseeritud.

Stanfordi ülikooli veebihaldurid peaksid hoiduma end nimetamast "veebihalduriteks" (inglise keeles webmasters). Sõna masters meenutab isandaid, kes olid ka orjapidajad.

Stanfordi suuniseid naeruvääristasid mitmed USA väljaanded. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas, et ülikool teeb koomikute elu keeruliseks, kuna moonutab reaalsust selliselt, et see meenutab juba mõnda satiirilehte.

Stanford teatas, et juhend anti välja IT-osakonna sisekasutuseks.