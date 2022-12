Jõulud ja aastalõpp toovad politseile tavaliselt tööd juurde

Nii politsei kui kiirabi hinnangul on pühadeaja põhiprobleem liigne napsutamine, mis viib vägivalla ja joobes juhtimiseni.

"Pühad võivad kujuneda osa inimeste jaoks hoopis mitte rõõmuajaks, vaid kurbuseajaks ja hirmuajaks, kus vägivallatsejad kujutavad ohtu meie inimestele ja ka lastele. Ja teine murekoht on loomulikult liiklus, kus on selline oht, et arvatakse, et võtsin ju nii vähe, võin kohe rooli minna või ei mõelda oma terviseseisundile peojärgsel hommikul ja istutakse rooli tegelikult alkoholijoobes olles," rääkis Lõuna prefekt Vallo Koppel.

Pereterapeut Kristina Timmuski sõnul kasvab lähisuhtevägivald Tartu naiste tugikeskuse näitel ühe kolmandiku võrra ning suuresti on selles süüdi just alkohol. Kõige enam pöördumisi on aga vahetult pärast pühi.

"Ilmselt on see tingitud sellest, et pühade ajal ongi pere koos ja ei ole võimalust abi otsida. Ja kui vägivallatseja pöördub tagasi uute kohustuste juurde, siis on ka ohvril võimalus abi otsida," ütles Timmusk.

Tartu kiirabi juhatuse esimees Veronika Reinhard nentis, et probleemiks võib kujuneda ka üksindus.

"Meil on päris palju üksikuid inimesi, kes jõulude ajal võivad ennast väga kurvana tunda. Ja aeg-ajalt jõulude ajal on näha, et enesele halva tegemine või enesele käe külge panemine võib olla suurem kui tavaliselt," ütles ta.

Reinhardi sõnul tuleks vältida ülesöömist ja -joomist ning jälgida ka, et kõik küünlad saaksid kustutatud.

"Pidada meeles elementaarseid ohutusnõudeid, oma lähedastele helistada, uurida, kuidas neil läheb. Vajadusel pakkuda abi üksikule naabrimemmele. Me kõik saame palju ära teha, et jõulud on ju heategemise aeg," lausus Reinhard.