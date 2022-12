Ajaloolane: Putinil on vähk ja teda hoiab elus ainult lääne meditsiin

"Võin öelda, et ilma selle välismaise ravita, poleks ta kindlasti osalenud Venemaa Föderatsiooni avalikus elus. Ta kasutab kõige kaasaegsemaid ravimeetodeid, mida Venemaa talle pakkuda ei saa," ütles Solovei.

Solovei väitel on Putini lõpp siiski juba lähedal, vahendas New York Post.

Meedias levivad veel väited, et Putin maadleb ka Parkinsoni tõvega. Tõve iseloomulikeks tunnusteks on lihaste kangestus, värinad, liigutuste aeglustumine

Kreml siiski eitab, et Putin kannatab igasuguste haiguste all. Kremli teatel on Venemaa juhi tervis korras.

Vene uurimisgrupi Projekt väitel on Putinit tema Musta mere residentsis Sotšis külastanud vähikirurg 35 korral nelja aasta jooksul.