Aimar Ventsel: Putinist ja tema haiglasest suhtumisest oma tervisesse

Keegi ei tea, mida tuumasõda endaga kaasa toob, ja pole ühtegi garantiid, et Vladimir Putin selles ellu jääb. Võib-olla ongi nii, et kõige parem kaitse tuumasõja puhkemise vastu on Putini hirm sõja ees, arutleb Aimar Ventsel Vikerraadio päevakommentaaris.

Hiljuti sattus meedia tähelepanu alla selline ülesvõte – jalutasid Venemaa president Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping mööda tänavat ja Putin ütles oma Hiina ametikaaslasele, et tänapäeva teadus on nii kaugele arenenud, et läbi erinevate organite asendamise võib inimese eluiga pikendada 150 aastani. Ühesõnaga, Putin tegi Xi-le ettepaneku elada 150-aastaseks. Hiljem pressikonverentsi andes Putin kinnitas oma sõnu: jah, ta rääkis sellest Hiina presidendiga.

Jättes kõrvale spekulatsioonid, kas mikrofon mõlema presidendi pintsakurevääril oli kogemata või meelega sisse lülitatud, tuleks vaadata hoopis teist asja, nimelt seda, et Putinil on lausa paaniline mure oma tervise pärast.

Vast on igaüks näinud koroonaaegseid pilte Putini pikast lauast, mille ühes otsas istus Venemaa president ja vähemalt neljameetrise valge laua teises otsas Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Meedias ringlesid tookord jutud, et Macron keeldus tegemast Venemaa koroonatesti ja seetõttu otsustas Putin temaga mitte kokku puutuda.

Kui nüüd vaadata Vladimir Putini tegemisi läbi aastate, siis on näha, et ta suhtub oma tervisesse ja heaolusse lausa haiglaselt.

Kui koroonapandeemia algas, siis sattus televiisorisse kaader sellest, kuidas Venemaa president külastas Moskvas ühe haigla kinnist, koroonahaigetele reserveeritud osakonda. Selleks külastuseks oli Putin selga pannud erilise kaitserõivastuse, suisa skafandri. Teadjad inimesed kommenteerisid, et tegemist oli välismaise kalli kaitseülikonnaga, mis maksis kordades rohkem kui see kaitserõivas, mida Venemaa haiglates arstidele jagati.

Mõned aastad enne seda sattus meediasse klipp, kuidas Vladimir Putin tegi koos Dmitri Medvedeviga trenni. Meedia tähelepanu pöördus Putini hallidele dressipükstele, mis väidetavalt maksid 3000 dollarit. Millele meedia tähelepanu ei pööranud, oli see, kui professionaalne oli Venemaa presidendi treeningsaali varustus.

Tuleb mainida, et oma 72-aastase vanuse kohta on Venemaa president heas vormis. Paremas kui nii mõnigi inimene tema ümber. Hea näide on kasvõi foto Putinist toonase kaitseministri Sergei Šoiguga. Istusid Putin ja Šoigu kuskil Siberis paadis, mõlemad olid särgid maha võtnud ja poollamaskil vaatasid mehed unelevalt kaugustesse. Fotolt oli näha, et Šoigu oli märksa ülekaalulisem ja vähem musklis kui tema ülemus.

Putini tervise ja selle eest hoolitsemise kohta ringleb mitmeid kuulujutte. Räägitakse, et neil kordadel, kui Vladimir Putin kadus päevadeks Siberi taigasse, ei käinud ta tegelikult kalal, vaid kohtus seal šamaanidega. Kõik selleks, et viia läbi tervendavaid ja elupikendavaid rituaale.

"Juba 1950. aastatel lasi nõukogude julgeolekuteenistus kinni võtta ja Moskvasse tuua Siberi rahvaste šamaane."

Kusjuures, KGB huvil Siberi šamaanide vastu on pikk ajalugu ja Putin kui teeneline KGB töötaja on ilmselt sellest ka kuulnud. Juba 1950. aastatel lasi nõukogude julgeolekuteenistus kinni võtta ja Moskvasse tuua Siberi rahvaste šamaane. Neile pandi külge erinevad mõõteriistad ja üritati aru saada, milliseid imejõude šamaanid valdavad. Minu teadmiste järgi edutult, mis tähendab, et siiani pole šamaanide üleloomulikke võimeid teaduslikult suudetud seletada.

Putini suisa maniakaalne hirm oma tervise pärast tuli avalikkuse ette just koroonapandeemia ajal. Ta oli vast ainukene meie maailmajao riigipea, kes isoleeris ennast maailmast täielikult. Putin elas pandeemia ajal väidetavalt pikka aega maa-aluses punkris. Inimesed, kes temaga pidid kohtuma, olid sunnitud enne kokkusaamist kaks nädalat karantiinis veetma.

Lisaks kirjutatakse palju sellest, et Putiniga käib kaasas spetsiaalne kokk ja ta sööb ainult tema tehtud toitu. Muidugi kirjutatakse sellestki, et Putinil on oma toidumaitsja, kes Venemaa presidendi mürgitamise vältimiseks maitseb kõiki toite, mis Putini taldrikule jõuavad.

Ma kunagi kuulasin ühte raadiosaadet, milles üks analüütik käis välja huvitava idee: tuumasõda ei tule, sest Putin kardab paaniliselt surma. Kui nii võtta, siis ideel on jumet. Keegi ei tea, mida tuumasõda endaga kaasa toob, ja pole ühtegi garantiid, et Putin selles ellu jääb.

Võib-olla ongi nii, et kõige parem kaitse tuumasõja puhkemise vastu on Putini hirm sõja ees. Teisalt, kui Putin tõesti paneb käima kõik rattad, et elada 150-aastaseks, siis on ta Venemaa president veel järgmised 80 aastat ja see pole nüüd ka teab mis hea uudis.

