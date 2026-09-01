Leht: Putin tugevdas juba neljandat korda oma ihukaitset

Vastavalt dokumendile suureneb FSO keskaparaadi töötajate maksimaalne lubatud arv 785-lt 812-ni. Eelmine suurendamine kinnitati 1. jaanuaril 2025 (785 töötajani), sellele eelnes koosseisu suurendamine 1. jaanuaril 2024 (775 töötajani) ning 2022. aasta lõpus (725-lt 760 töötajani). Enne sõda ei olnud FSO keskaparaati peaaegu 13 aasta jooksul laiendatud, märkis Moscow Times (MT).

Föderaalne kaitseteenistus on suletud jõustruktuur, mis vastutab riigi kõrgeimate juhtide julgeoleku eest: presidendi, peaministri, parlamendi mõlema koja spiikrite, kõrgema astme kohtute esimeeste ja peaprokuröri turvamise eest. Selle koosseisu kuulub ka Putini isikliku julgeoleku üksus, mis saadab teda reisidel ning valvab tema residentse ja muid objekte. Lisaks tegeleb FSO valitsuse eriside korraldamise ja avaliku arvamuse jälgimisega. Pärast sõja algust on teenistuse roll märkimisväärselt kasvanud ning väljaande Važnõje istorii (e.k. Olulised lood) andmetel on sellest tänu pidevale juurdepääsule Putinile ja infole kõrgete ametnike kohta saanud iseseisev mõjukeskus, vahendas MT.

Samas viitas see väljaandele Financial Times, milles kirjeldati, kuidas FSO on viimastel kuudel Putini turvameetmeid järsult tugevdanud. Kremlis on kasvanud kartus, et Putin võib sattuda atentaadi, sealhulgas droonidega korraldatava tapmiskatse, sihtmärgiks või et tema vastu võidakse korraldada riigipöördekatse. FT allikate sõnul süvenesid need hirmud pärast seda, kui USA sõjavägi võttis oma kodust kinni kinni Venezuela presidendi Nicolás Maduro.

Selle tulemusel on Putin vähendanud oma välis- ja muid visiite ning tema kohtumistel osalevate inimeste taustakontrolli on karmistatud. Mai lõpus Kasahstani tehtud ametliku visiidi ajal saatis tema autokolonni soomustatud sõiduk, mille katusel oli kuulipilduja, elektroonilise sõjapidamise süsteemiga varustatud auto ning helikopter.

FT andmetel on Putin ja tema perekond peaaegu lõpetanud Moskvas ja Valdais asuvate residentside kasutamise ning eelistavad viibida nädalaid punkrites, sealhulgas Krasnodari krais.