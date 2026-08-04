Paljud veebikasiinod kasvatasid eelmisel aastal käivet ja kasumit

Paljud veebikasiinode pidajad kasvatasid eelmisel aastal oma käivet ning teenisid korralikku kasumit, mitu suurt netikasiinot ei ole aga tähtajaks aruannet esitanud.

Internetis ja Tallinki reisilaevadel hasartmänge korraldav AS Pafer, mis kuulub rahvusvahelisse hasartmänguettevõtete gruppi Ålands Penningautomatförening (PAF), kasvatas eelmisel aastal oma käivet 16 protsendi võrra: 2024. aastal oli see 13 miljonit, mullu aga juba 15,13 miljonit eurot. Ka kasum kerkis tunamulluse 1,55 miljonilt eurolt 4,39 miljoni euroni.

"Kasumi märkimisväärne kasv tulenes peamiselt internetipõhiste hasartmänguteenuste mahu suurenemisest ning efektiivsemast kulude juhtimisest. Erinevalt eelnevast 2024. aastast ei tehtud 2025. aastal dividendide väljamakseid, mis samuti toetas kasumi kasvu," põhjendas ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes.

Paferi käibest suurima osa – 9,9 miljonit eurot – moodustas kaughasartmängu tulu, mis kasvas aastaga ligi viiendiku võrra.

Rahamänguautomaatide käive oli 4,637 miljonit eurot ning märksa väiksem oli mängulaudade, Bingo ja mängude arendustulu käive, vastavalt ligi 229 000 eurot, 160 000 eurot ja 147 000 eurot.

Hasartmängumaksu maksis Pafer ligi 1,49 miljonit eurot ja töötajaid oli ettevõttes 30.

2020. aastal loodud Olybeti kontserni emaettevõte OB Holding 1 OÜ käive oli mullu 45 miljonit eurot, ületades 2024. aasta tulemust kuue protsendi võrra. Lisaks Eestile ka Lätis, Leedus, Horvaatias, Hispaanias ja Prantsusmaal tegutseval ettevõttel oli 83 töötajat.

OB Holding 1 kasum kasvas 31,12 miljoni euroni, aasta varem oli kasuminumbriks 24,6 miljonit eurot. Hasartmängumaksu maksis ettevõte 3,37 miljonit eurot.

Turundusele kulutas Olybeti omanikfirma 4,68 miljonit eurot, kuid võrreldes 2024. aastaga oli see summa 1,6 miljonit eurot väiksem.

Eestis, Rootsis ja Taanis kaughasartmänge korraldav ning Eestis ka spordiennustust pidav Dreambox Games OÜ, mis kasutab brändinime Chanz, kasvatas mullu käivet ligi nelja protsendi võrra 4,69 miljoni euroni ning 3,59 miljonit eurot käibest moodustas Eestis teenitud müügitulu. Töötajaid oli neil keskmiselt 21.

Ettevõtte puhaskasum oli 322 000 eurot. Reklaamiks, kingitusteks ja annetusteks kulutas Dreambox Games ligi 654 000 eurot. Hasartmängumaksu tasuti ligi 507 000 eurot.

Dreambox Games tõdes aastaaruandes, et piirkonna majandust mõjutab jätkuvalt Ukrainas käiv sõda ning kiire inflatsioon, aga ka Soome turu vähenev trend, sest sealsete klientide suunal on turundus keelatud.

Vana Lauri OÜ, mille käibest lõviosa tuleb Soomest, kasvatas mullu oma müügitulu 15 protsendi võrra 24,5 miljoni euroni ning kasum kerkis 2,8 miljonilt 4,5 miljoni euroni.

Turundusele kulutas Vana Lauri 2,98 miljonit eurot ja hasartmängumaksu maksis 1,48 miljonit eurot. Töötajaid oli ettevõttes kaheksa.

2008. aastal asutatud Befuria GO OÜ, mille emaettevõte on registreeritud Küprosel, kasvatas mullu järsult käivet. Veel 2024. aastal oli nende müügitulu 93 000 eurot, jõudis aga eelmisel aastal 8,9 miljoni euroni. Ühe töötajaga ettevõtte käibest 5,6 miljonit tuli kasiinost ja 3,3 miljonit spordiennustusest.

Ka 2024. aasta 21 000-eurone kahjum suudeti mullu 1,76 miljoni euro suuruseks kasumiks pöörata. Hasartmängumaksu maksis Befuria GO 536 000 eurot ning turundusele kulutas ettevõte 1,8 miljonit eurot.

P.H. Primary OÜ, mis kasutab kaubamärki Vivatbet, plaanib tegevust järk-järgult laiendada ning tõdeb aruandes, et kaughasartmängude valdkond on pidevas kasvutrendis.

P.H. Primary käive tegi mullu hüppe: 2024. aastal oli see 460 000 eurot, eelmisel aastal aga juba 1,47 miljonit eurot. Reklaamikulusid oli ettevõttel 129 000 eurot, hasartmängumaksu maksti 88 000 ja kasumit teeniti 239 000 eurot.

Moon Technologies OÜ käive oli eelmisel aastal 2,397 miljonit eurot ja kasum 127 772 eurot. Käive kasvas viie töötajaga ettevõttel hüppeliselt – 2023. aastal oli see veidi üle 652 000 euro.

Alates 2020. aastast Grandx veebikasiinot pidava keskmiselt kolme töötajaga Alpache OÜ eelmise aasta käive oli 467 675 ja kasumit teenis ettevõte 62 384 eurot. Käive kasvas aastaga 15 protsenti. Turundusele kulutas Apache aasta jooksul üle 43 000 euro ja see summa kasvas võrreldes 2024. aastaga 37 protsendi võrra.

Betsafe'i ja Jallacasino pidajal Triogames OÜ-l, mis kuulub Rootsi Betsson Groupi kontserni, vähenes käive mullu kaheksa protsendi võrra 6,4 miljoni euroni ja ka kasum kahanes üheksa protsendi võrra 2,6 miljoni euroni. Töötajaid oli Triogames'il 18.

Hulk kasiinopidajaid jättis aruande tähtajaks esitamata

Coolbeti kaubamärki kasutav StayCool OÜ, mis tegutseb alates 2015. aastast, ei ole oma eelmise majandusaasta aruannet esitanud, ehkki selle tähtaeg kukkus juuni viimasel päeval.

Nelja töötajaga ettevõtte käive oli selle aasta esimeses kvartalis ligi 39 000 eurot. 2024. aastal oli StayCooli käive 4,24 miljonit eurot. Sellest 3,4 miljonit tuli kasiinomängudest ja 551 000 spordiennustustelt. Kasum oli Coolbeti pidajal toona ligi 396 000 eurot.

StayCooli emaettevõte on Maltal registreeritud Vincent Group Ltd ning selle emaettevõte on omakorda Bermudal asuv GAN Ltd.

Aruanne jäi tähtajaks esitamata ka Ninja Global OÜ-l, kelle mullune käive oli 41 miljonit eurot ja kasum 703 000 eurot.

Optibeti ja Nutzi veebikasiinot ja spordiennustusportaali pidaval Optiwin OÜ-l on aastaaruanne esitamata, kuid äriregistri andmetel oli nende käive selle aasta esimeses kvartalis üle 377 000 euro.

Möödunud aastal langes nende käive 20 protsendi võrra 9,67 miljoni euroni ja toona pidas ettevõte põhjuseks tihenevat konkurentsi Eesti kaughasartmänguturul. 2024. aastal jäi Optiwin 3,93 miljoni euroga kahjumisse.

2021. aastast veebikasiinosid pidav Hitz Gamingu mullune majandusaasta aruanne on samuti tähtajaks esitamata jäänud. 2024. aastal oli ettevõtte käive 17,62 miljonit eurot ja kasum 1,9 miljonit eurot. Hasartmängumaksu maksis Hitz Gaming üle-eelmisel aastal veidi üle miljoni euro.

2024. aastal teatas Hitz Gaming oma aruandes, et nende siht on saada Põhja-Euroopa üheks juhtivaks kasiinooperaatoriks. Töötajaid oli neil toona 22.

Ka OÜ Tonybet, mis tegutseb selle kaubamärgi alla mitmes riigis, ei ole oma aruannet äriregistrile esitanud, nende selle aasta esimese kvartali käive oli ligi 894 000 eurot. 2024. aastal oli nende käive 15,3 miljonit eurot ja puhaskasum 3,36 miljonit eurot.

Bombay Club and Resort OÜ aastaaruanne on samuti esitamata, kuid nende käive oli tänavu esimeses kvartalis 242 000 eurot. 2024. aastal oli nende käive 1,9 miljonit eurot, kuid aasta lõpetati 3,9 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Luba Eestis hasartmänge korraldada on veel paljudel teistel ettevõtetel, mis on registreeritud teistesse riikidesse ning seetõttu ei ole ka nende majandustulemused äriregistrist kättesaadavad.

Eelmise aasta lõpus kiitis riigikogu heaks maksumuudatuse, millega vähenes veebikasiinode hasartmängumaks. Muudatuse eesmärk oli tuua Eestisse rohkem välismaiseid veebikasiinosid, et koguda rohkem hasartmängumaksu. Tänavu suve keskpaigaks ei olnud uusi netikasiinosid Eestisse siiski lisandunud.