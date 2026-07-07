Mullu langes mitme suure kütusemüüja käive

Võrreldes 2024. aastaga vähenes Olerexi käive mullu 1,5 protsenti. Ettevõtte müügitulu langes 543,3 miljoni euroni, aasta varem oli see 551,6 miljonit eurot.

Kasum püsis üldiselt stabiilne, kuid langes siiski vähesel määral. Mullu teenis Olerex 6,6 miljonit eurot kasumit, aasta varem 6,7 miljonit eurot. Tegemist on esimese korraga viimase kümnendi jooksul, kui kasum ei kasvanud.

Mootorikütuste müük moodustas 80,7 protsenti ettevõtte käibest, mis ei erinenud 2024. aasta seisust. Ettevõte teenis kütuse jaemüügist 438,3 miljonit eurot, aasta varem 446,8 miljonit eurot.

Ettevõtte hinnangul mõjutavad tulemusi eelkõige euro ja USA dollari vahetuskursi kõikumine ning toornafta ja mootorikütuste hindade muutumine maailmaturul.

Terminali käive vähenes 2024. aastal 18,2 protsenti, aga kasvas mullu 3,7 protsenti. Ettevõtte müügitulu ulatus eelmisel aastal 199,3 miljoni euroni, aasta varem oli see 192,3 miljonit eurot.

Ettevõtte kasum kasvas samal ajal märgatavalt: kui 2024. aastal oli Terminali puhaskasum 200 000 eurot, siis mullu ulatus see 1,4 miljoni euroni.

2024. aastal toimus suur langus mootorkütuste hulgimüügis. Kui 2023. aastal müüs Terminal mootorikütuseid hulgimüügis 106,3 miljoni euro eest, siis aasta hiljem 70 miljoni euro eest. Mullu tõusis summa 74,6 miljonile eurole.

2025. aastal liikus Terminal kütusemüüja positsioonilt energia täisteenuse pakkujaks. Aasta jooksul lisandusid ning uuendas ettevõte ka mitmeid oma teenindus- ja automaatjaamasid. Suurenenud geograafiline katvus ning täisteenindusega jaamade ja toitlustuse osakaal aitasid ettevõttel tugevdada jaemüügi ärimudelit ka tihenenud konkurentsis, märkis Terminal aruandes.

Terminal Oil Autor/allikas: Terminal Oil

Neste Eesti käive langes mullu 14,4 protsenti, ulatudes 190,9 miljoni euroni. Aasta varem oli ettevõtte müügitulu 223 miljonit eurot. Aruande järgi oli languse taga aasta alguses tehtud strateegiline muudatus hinnastamises.

Ettevõtte kasum kasvas samal ajal 0,9 protsenti ja püsis kolme miljoni euro ringis.

Mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustab ligikaudu 98 protsenti Neste käibest. Müügitulu selle teenuse eest tuli mullu 187,7 miljonit eurot, aga eelneval aastal 220,7 miljonit eurot.

Aruandes on kirjas, et ettevõtte olulisemad riskid on seotud kütuste maailmaturu hindade kõikumise ja pikaajalise nõudlusega.

Alexela konsolideeritud käive kasvas mullu 621,3 miljoni euroni, aasta varem oli see 594 miljonit eurot. Samal ajal kujunes ettevõtte puhaskahjumiks 3,3 miljonit eurot, võrreldes 5,3 miljoni euro suuruse kahjumiga aasta varem.

Mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustas ligikaudu 48 protsenti kontserni käibest, aasta varem oli osakaal 46 protsenti. Kütusemüügi käive vähenes 272,9 miljonilt eurolt 264,3 miljonile eurole.

Ettevõtte hinnangul mõjutas turgu sügisel puhkenud hinnasõda, mis tõi esile väikese turu haavatavuse ning suureneva rahvusvahelise konkurentsiga seotud riskid.

Alexela konsolideeritud käive tõusis mullu 621,3 miljoni euroni, aasta varem oli see aga 594 miljonit eurot.

Alexela puhaskahjum oli 2025. aastal 3,3 miljonit eurot, aasta varem 5,3 miljonit eurot.

Mootorikütuste jae- ja hulgimüük moodustab kontserni käibest ligikaudu 48 protsenti, aastal 2024 oli see aga 46 protsenti. Mullu müüs ettevõte mootorikütuseid jae- ja hulgimüügis kokku 264,3 miljoni euro eest, aasta varem 272, 9 miljoni euro eest.

Alexela Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Jetoili käive vähenes mullu 17 protsenti ja langes 128 miljoni euroni. Aasta varem oli aga käive 154,7 miljonit eurot.

Kasum püsis samas stabiilne ning oli mullu 1,5 miljonit eurot, mis on sarnane 2024. aasta omaga.

Mootorkütuste hulgi- ja jaemüük moodustab ettevõtte käibest 99 protsenti.

Aruandes on kirjas, et 2025. aastal avaldas Eesti mootorikütuse turule olulist mõju kütuste kasutamise keskkonnamõjude vähendamisega seotud regulatsioonid.

Circle K finantsaasta lõppes 30. aprillil ning ettevõttel on aruande esitamiseks aega 31. oktoobrini, mistõttu pole veel 2025. aasta käibe- ja kasuminumbrid teada.