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Coop panga kasum kasvas aastaga, LHV panga tulemus jäi mullusele alla

Majandus
Coop pank
Coop pank Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Majandus

2026. aasta teise kvartali auditeerimata majandustulemused näitavad, et kui Coop pank suutis aastatagusega võrreldes puhaskasumit kasvatada, siis LHV panga tulemus jäi mullusele alla.

Coop pank teenis tänavu teises kvartalis 8,2 miljonit eurot puhaskasumit. Võrreldes esimese kvartaliga oli tulemus protsendi võrra väiksem. Aastatagusega võrreldes kasvas puhaskasum 24 protsenti.

Esimese kvartaliga võrreldes kasvas Coop panga hoiuste maht tänavu teises kvartalis 69 miljoni euro võrra ja ulatub nüüd enam kui kahe miljardi euroni. Kasvu vedasid eelkõige ärikliendid, kelle hoiuste maht suurenes 70 miljoni euro võrra.

Samal ajal kasvasid ka tähtajalised hoiused, mida lisandus kvartaliga 89 miljonit eurot. Eraklientide hoiuste portfell suurenes aga 14 miljoni euro võrra.

Aastatagusega võrreldes suurenes Coop panga hoiuste maht 380 miljoni euro võrra ehk 21 protsenti.

Coop panga laenuportfell kasvas teises kvartalis 82 miljoni euro võrra ehk neli protsenti ja ulatub nüüd enam kui kahe miljardi euroni. Suurimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mis kasvas kvartaliga 49 miljonit.

Kodulaenu portfell kasvas 22 miljonit eurot ja liisingu portfell seitse miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga on laenuportfell kasvanud 290 miljoni euro võrra.

Coop panga netotulud olid teises kvartalis enam kui 22 miljonit eurot. Võrreldes eelmise kvartaliga kasvasid need seitse protsenti ja aastases võrdluses 14 protsenti. Tegevuskulud olid teises kvartalis 11,1 miljonit eurot. Kvartaliga kasvasid need protsendi ja aastaga kümme protsenti.

Muutus toimus ka panga klientide arvus. Juuni lõpus oli ettevõttel 236 000 klienti, eelmise kvartaliga võrreldes 5000 võrra rohkem. Möödunud aastaga võrreldes jõudis panka enam kui 19 000 uut klienti.

LHV pank. Autor/allikas: Martin Dremljuga/ERR

LHV panga tulemused näitavad aga teistsugust pilti. Panga puhaskasum konsolideeritud tasemel oli 2026. aasta teises kvartalis enam kui 24 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise kvartaliga suurenes puhaskasum enam kui nelja miljoni euro võrra, kuid aasta varasema perioodiga võrreldes oli tulemus üle viie miljoni euro võrra väiksem.

Kui Coop pangas kasvasid klientide hoiused, siis LHV pangas need kahanesid. Tänavu aasta teises kvartalis vähenesid need 312 miljonit eurot.

Maksevahendajate hoiuste jääk kahanes 94 miljonit eurot, platvormi hoiused 104 miljonit eurot ja ülejäänud klientide hoiused 114 miljonit eurot.

Panga hoiuste kogumaht ulatus teise kvartali lõpuks veidi enam kui kuue miljardi euroni. Aasta varem teises kvartalis oli see ligikaudu sama.

LHV panga laenuportfell kasvas tänavu teises kvartalis enam kui Coop panga oma. Kasv oli 114 miljonit eurot, mis on ka suurem kui aasta esimeses kvartalis, kui kasv oli 24 miljonit eurot. Teise kvartali lõpuks ulatus laenuportfell veidi vähem kui viie miljardi euroni.

LHV panga netotulud olid teises kvartalis enam kui 62 miljonit eurot ning võrreldes eelmise kvartaliga need kasvasid. Tänavu aasta esimeses kvartalis olid netotulud 54 miljonit eurot ning aasta varem teises kvartalis enam kui 56 miljonit eurot.

Ettevõtte tegevuskulud kasvasid võrreldes esimese kvartaliga ning kui toona olid need veidi üle 27 miljoni euro, siis teises kvartalis olid need enam kui 28 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga, kui tegevuskulud olid veidi üle 24 miljoni euro, on tegevuskulud samuti kasvanud.

Samal ajal kasvas LHV klientide arv. Teises kvartalis lisandus pangale 8000 klienti ning kokku oli ettevõttel kvartali lõpus 508 000 klienti.

Ka aasta algusest on kliendibaas järjepidevalt kasvanud. Esimeses kvartalis lisandus pangale 8900 klienti. 

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