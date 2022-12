Uuring: Toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele püsib kõrge

Toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele on alates kevadest väga aeglases langustrendis. Kõrgeim oli toetus põgenike vastuvõtmisele aprillis, kui

kindlasti/pigem toetas põgenike vastuvõtmist 81 protsenti elanikest, kuid järgnevatel kuudel on toetus aeglaselt, kuid stabiilselt vähenenud.

Oktoobris toetas põgenike vastuvõtmist 72 protsenti ja novembris 71 protsenti elanikest. Samas on uuringu statistiline mõõtmisviga on 2,52 protsenti, mis tähendab, et kahe kuu võrdluses on muutus allapoole mõõtmisviga ning nii väikese muutuse puhul võib uuringu teostajate hinnangul väita, et viimastel kuudel toetusnumbrid püsinud praktiliselt muutmata.

Suhtumine sõjapõgenike vastuvõtmisesse rahvuseti Autor/allikas: riigikantselei

Põgenike vastuvõtmisele kindlat toetust väljendavate inimeste osakaal on võrreldes kevadega samuti vähenenud – aprillis oli vastav näitaja 52 protsenti, oktoobris 32 protsenti ja novembris 33 protsenti. Toetus põgenike vastuvõtmisele on vähenenud nii eestlaste seas (aprillis toetas 92 protsenti, oktoobris ja novembris 80 protsenti) kui muudest rahvustest elanike seas (aprillis toetas 59 protsenti, oktoobris 54 protsenti ja novembris 51 protsenti).

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni osakonna tellimusel viidi 2022. aasta 17.– 21. novembril läbi üle-eestiline avaliku arvamuse

uuring, mille käigus küsitleti veebis ja telefoni teel 1256 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku. Varem on sarnased uuringud toimunud umbes ühekuuse intervalliga.