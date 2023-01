Marini sõnul on Põlissoomlaste partei rassistlik erakond

Soome peaminister Sanna Marin osales reedel koos Koonderakonna juhi Petteri Orpoga debatil ja väitis, et Põlissoomlaste partei on mõne parlamendisaadiku sõnavõttude põhjal rassistlik erakond.

"Kui vaadata Põlissoomlaste saadikute sõnavõtte parlamendis või avalikus ruumis, siis jah, need sõnavõtud on olnud rassistlikud. Nad on olnud teatud vähemuste suhtes vaenulikud. Seda ei saa ei eitada. See on fakt," ütles Marin.

Marin teatas juba nädala alguses, et tema kodupartei Soome sotsiaaldemokraadid Põlissoomlastega koos valitsust ei moodusta.

"Me saame teistmoodi aru majanduspoliitikast, tööturust, kliimast ja keskkonnast. Ma ei näe põhjust, et peaksime teesklema, et kindlasti on võimalik Põlissoomlastega valitsust teha," ütles reedel Marin.

Orpo tõi välja, et Juha Sipilä valitsuse ajal ei välistanud sotsiaaldemokraadid koostööd Põlissoomlastega. Marini sõnul oli olukord siis teine, kuna Põlissoomlasi juhtis siis Timo Soini.