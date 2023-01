Kohustuslikul ülevaatusel on käinud alla poole mopeedautodest

Mopeedautode omanikest on alla poole käinud oma sõidukiga kohustuslikul tehnoülevaatusel. Sugugi mitte kõik nendest ei läbinud ülevaatust esimese korraga. Siiski lasevad omanikud oma mopeedautosid parandada ja tõenäoliselt muutub olukord sel aastal paremaks.

Eelmisel suvel muutus tehnoülevaatus kohustuslikuks ka mopeedautodele ehk maksimaalselt 45 kilomeetrit tunnis sõitvale sõidukitele. Läbida tuli ülevaatus hiljemalt praeguse aasta 1. jaanuariks.

Transpordiameti maismaasõidukite osakonna juhataja Jürgo Vahtra ütles, et ülevaatusel on käinud aga alla poolte sõidukite.

"Kasutuses on kuskil 2200 mopeedautot ja nendest käis tehnoülevaatusel eelmine aasta 909 sõidukit. Nendest 909 ei saanud aga kõik esimese korraga ülevaatuselt läbi. 37 protsenti kukkus esialgselt läbi ehk kuskil 340 sõidukit, aga enamus nendest on korda tehtud. Eelmise aasta lõpu seisuga ainult 73 sõidukit ei ole veel ülevaatust läbinud nendest," lausus Vahtra.

A-ülevaatuse tegevjuht Andres Soots rääkis, et nende tehnoülevaatuspunktides on käinud sadu mopeedautosid ja pilt on värvikas.

"Kindlasti mopeedauto omanikud ei ole olnud valmis selleks. Nad arvavad, et nende auto on korras. Uksed ei käi lahti, pidurid ei lähe (ülevaatuselt) läbi," ütles Soots.

Kokku avastati Vahtra sõnul ülevaatustel 1800 viga ehk keskmiselt kaks viga sõiduki kohta. Peamiselt leiti probleeme tulede ja pidurisüsteemiga.

"Näiteks võiks tuua, et igal kuuendal mopeedil oli probleemiks, et üks ratas pidurdas teisest natuke nõrgemini. Ülevaatust auto seetõttu ei läbinud. Ja teiseks oli piduritõhususega probleeme," ütles Vahtra.

Sootsi sõnul enamjaolt omanikud parandavad autode vead.

"Mopeedauto omanikud reeglina teevad oma asjad korda ja tulevad tagasi. Loomulikult on sõidukite hulgas ka hästi katkiseid, aga tulevad ka nemad tagasi. See võtab lihtsalt natuke rohkem aega," lausus ta.

Vahtra ütles, et nii nagu teised sõidukid, ei tohi ka mopeedautod ilma tehnoülevaatuseta liikluses sõita ning politsei jätkab selle kontrollimist.