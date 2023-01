Aasta arst on Rõuge perearst Viivika Allas

Aasta arst on Võru maakonnas tegutsev perearst Viivika Allas.

Allas pälvis tiitli pikaajalise töö eest Eesti piirialal Rõuge vallas.

Perearstina on Allas töötanud 18 aastat.

Aasta arsti tunnustus tuli Allasele üllatusena, kuid ta rõhutab, et tiitel kuulub kõigile perearstidele.

"See ei ole oluline, kus sa töötad – Tallinnas, Tartus, maal –, töö on igal pool ühtemoodi. Töötad inimesega ja töötad tema probleemidega, töö on ühtemoodi," rääkis ta.