Lumepuudus suusakeskustes võib mõjutada maailma kliimapoliitikat

Sel talvel valitsev lumepuudus Alpides asuvates suusakeskustes võib hakata mõjutama maailma kliimapoliitikat, kuna see pahandab maailma eliiti, kes on harjunud talvel mäesuusatamist nautima, leiab Carnegie mõttekoja analüütik.

Kui seni ei ole kliimamuutused rikkaid eriti muretsema pannud, sest konditsioneeritud ruumides elavaid ja töötavaid inimesi ei taba kuumalained nii rängalt nagu vaeseid ega ka koolera ja muud kliimamuutustega sagenevad haigused, siis talvine lumepuudus suusakuurortides toob probleemi mõju ka nendeni, kirjutas Carnegie keskuse kliima ja geopoliitika programmi tegevdirektor Noah Gordon.

"Selle talve pildid Alpidest, kus jõukad turistid peavad laskuma kunstlumest tehtud masendavalt kitsastel nõlvadel võib ebaproportsionaalselt aktiviseerida kliimapoliitikat. Kliimamuutustest põhjustatud otsene mõju nende elule võib aidata tuua poliitikamuutuse nende koduriikide pealinnades, kus on olemas ressursid kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks," kirjutas Gordon. "Seetõttu võib ärajäänud suusapuhkus Šveitsis teha kliimapoliitika heaks rohkem kui kuumalaine Indias," lisas ta.

Sarnane mõju eliidile on ka näiteks USA läänerannikul, kus rikkad ei saa põua tõttu enam oma villades muru kasta või basseine täita nagu ka olukord Kanadas ja Austraalias, kus kindlustusfirmad keelduvad mõnes piirkonnas üleujutuste või maastikupõlengute suure ohu tõttu eramuid kindlustamast, tõi Gordon välja.

Kui eliit põrkub keskkonnaprobleemidega, millest nad ei saa ennast välja osta, siis nad hakkavad nõudma rohkem ressursse kliimamuutustega tegelemiseks, tõdes Carnegie analüütik.

Ehkki ühiskonnas võib oodata laiemaid vaidlusi teemal, kas piirata eralennukitega lendamist või kas anda rohkem raha ülikoolidele või tuletõrjele, siis ikkagi – kui kliimamuutuste mõjud jõuavad ka ühiskonna ülemiste kihtideni – võib oodata, et ühiskonnas laiemalt, kõigi kihtide vahel jõutakse konsensusele, et midagi on vaja teha, võttis Gordon teema kokku.