Tänavune talv suusaradade tegijatele ei halasta

Ajal, mil Tartu maratonirada on roheline, on Harjumaal Keila terviseradadel tõeline laulupidu. Rajameister Raido Nottoni sõnul päästis suusarajad paari päeva eest sadanud viis sentimeetrit lörtsi.

"Meile on tähtis (iga) millimeeter, lumesadu vaadatakse ka vee millimeetrites. 10 sentimeetrit lörtsi on palju parem kui 30 sentimeetrit kohevat lund. See on see, mida inimesed ei saa aru – kui sa hüppad 30-sentimeetrisesse lumme, siis sinna alla jääb nii palju ainult. Aga lörts, kui sa lased sellel ära külmuda, on hea tihke mass. See, mida kodus raske rookida on, on meile radadele väga hea," rääkis Notton.

Suusajälje tegemine ei ole küll minutite mäng, aga kui õige aeg maha magada, siis jäätub lörtsine lumi ära ning raja tegemiseks see ei sobi. Hea raja nimel on Notton valmis ka südaööl välja minema. Ööl vastu laupäeva lõppes rajamasina teekond kraavis, nii et selle päästmiseks tuli kohale kutsuda Hüüru vabatahtlikud päästjad.

Keila rajal pole mitte ainsamat kunstlume helvest, kogu materjal on taevast tulnud ja suusaraja tegemiseks on käiku läinud ka parklast ära lükatud lumi. Aga üks hea nipp lume saamiseks on Nottonil veel. Suusaraja kõrvale on ekstra kõndijate jaoks sisse lükatud tee, sealne lumi aga on ära kasutatud klassikajälje tegemiseks.

"Nüüd, kui jalakäija suusarajale tuleb ja ei käi ta oma raja peal, siis on õigus suusatajal tige olla. Niisama ei tasu neid sõimata," ütles Notton.

Keila suusaradade populaarsus aina kasvab, sest pealinna omadega võrreldes on seal rajad pikemad ja rahvast vähem ning sinna ei tulda sõitma mitte ainult lähiümbruskonnast, vaid ka teiselt poolt Harjumaad.

"Väga head rajad, siin läheduses kõige paremad. Nõmmel ja Harkus (käin veel suusatamas). Seal on üks suur pikk ring. Täna on vist ainult Nõmmel üks kilomeetrine rada kunstlume all. Rohkem ei ole sisse lükatud, aga siin on viiekilomeetrine ring," rääkis Sauelt suusatama tulnud Mati Rääbis.