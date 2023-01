Energia vesisalvestuse projekt Energiasalv sai ehitusloa

Paldiskisse rajatav maa-alune pump-hüdroakumulatsioonijaam on saanud kõik vajalikud load ning on ehituseks valmis, teatas projekti omanik Energiasalv.

550-megavatise võimsusega vesisalvesti on Eesti esimene suuremahuline elektrienergia salvestamise projekt.

Energiasalve juhatuse esimees Peep Siitam ütles, et pärast tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ametiga loastamise protsessi lõpetamist algab veebruari alguses ehitushanke eelkvalifitseerimise protsess.

"Eesmärk on hankeprotsess lõpule viia 2023. aasta jooksul ning alustada projekti ehitusega 2024. aasta suvel," ütles Energiasalve tehniline juht Sander Astor.

Paldiskisse rajatav vesisalvesti võimaldab salvestada 12 tunni jooksul kuus GWh energiat. Salvesti toodang on võrreldav Eesti majapidamiste keskmise ööpäevase elektritarbimisega.

Strateegilise taristuprojektina on Energiasalve ettevalmistamist toetanud Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu.

Energiasalve investorid on AS Alexela, Sunly AS ja Vool OÜ.