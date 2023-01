Saksamaa tehnoloogiafirma SAP koondab kolm tuhat töötajat

Saksamaa tehnoloogiafirma SAP teatas, et koondab ligi kolm tuhat töötajat ehk 2,5 protsenti oma töötajaskonnast.

SAP on ärimaailmas oluline IT-teenuse tarnija. Firma tahab suurendada aga kasumit ja plaanib seetõttu kärpida kulutusi.

SAP teatas neljapäeval, et maksab koondatud inimestele kokku umbes 300 miljonit eurot lahkumishüvitist. Firma teatas, et kulude kärpimise raames suudab firma aastas säästa kuni 350 miljonit eurot, vahendas Financial Times.

SAP teatas, et 2022. aastal kasvas firma pilveteenuste tulu kolmandiku võrra. Firma käives kasvas 30,9 miljardi euroni ja kasum oli 4,7 miljardit eurot.

Viimastel kuudel on suurkoondamisi teinud mitmed tuntud tehnoloogiaettevõtted. Rootsi tehnoloogiafirma Spotify teatas, et firma koondab kuus protsenti oma töötajaskonnast. Töötajaid koondavad ka USA tehnoloogiahiiglased.