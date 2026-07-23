Nokia kasum ületas ootusi

Võrguseadmete tootja Nokia teatas 2026. aasta teises kvartalis oodatust paremast tulemusest ning firma ärikasum kasvas 434 miljoni euroni.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas kasum 18 protsenti ning ületas analüütikute ootuseid, kes prognoosisid kasumiks 382 miljonit eurot.

Firma käive ulatus 4,82 miljardi euroni ning kasvas üheksa protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ettevõtte sõnul vedasid kasvu eelkõige tehisintellekti- ja pilveteenuste sektor, kus müük kasvas koguni 105 protsenti.

"Teises kvartalis ulatusid tehisintellekti- ja pilveteenuste klientidelt saadud tellimused 2,8 miljardi euroni ning müük enam kui kahekordistus võrreldes eelmise aastaga," ütles tegevjuht Justin Hotard pressiteates.