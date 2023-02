Halvenenud majandusolukord muutis idufirmade investorid ettevaatlikumaks

Alles eelmisel aastal oma väärtuses ühe miljardi dollari piiri ületanud tehnoloogiaettevõte Veriff otsustas koondada 66 inimest üle maailma. Isikutuvastuse tehnoloogiat arendavas firmas jääb tööle veidi üle 500 töötaja.

"Sellest kõige rohkem oli puudutatud Eesti kontor, sest see on kõige suurem kontor – siit läks 42 töötajat. Ülejäänud olid meie Ameerika, Londoni ja Hispaania kontorid," rääkis Veriffi asutaja ja juht Kaarel Kotkas.

Veriff kasvas eelmisel aastal käibelt üle 2,3 korra. Kuna majandusolukord on muutunud palju halvemaks, peab Veriff on kasvuplaani ümber vaatama.

"Eelmisel aastal me planeerisime, et me kasvame ligi viis korda. Me näeme, et 2,3-kordne kasv on ikkagi tehnoloogiamaailmas väga tugev tulemus. Me lihtsalt näeme, et see kasv tuleb, aga see võtab kauem aega. Seniks kui me sinna läheme, peame oluliselt efektiivsemalt oma positsiooni hoidma," rääkis Kotkas.

Eelmise aasta sügisel teatas tarkvaraettevõte Pipedrive, et koondab globaalselt üle 140 töötaja. Töötukassale laekus sellest ettevõttest Eestis 79 inimese koondamisteade.

Viimastel kuudel on infotehnoloogiasektoris jäänud tööta 184 inimest.

Praeguseks suurettevõtte seisusesse tõusnud Pipedrive ja Veriff on aga kunagiste iduettevõtete edulood. Hulka iduettevõtetesse investeerinud Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige Mait Sooaru ütles, et investeerimiskliima läks eelmisel aastal raskemaks.

"Investeerimiskliima eelmise aasta teises pooles läks tunduvalt keerulisemaks. Investorid on tunduvalt ettevaatlikumad, aga samas startuppide valuatsioonid ehk väärtused, mida startupid ise hindavad, on ka kõvasti langenud. Nii et me näeme samal ajal sellist uut lainet, kus investorite huvi on tagasi tulnud, kuna ettevõtteid saab nüüd soodsamalt," selgitas Sooaru.

Startup Estonia juht Eve Peeterson ütles, et tehnoloogiaettevõtted reageerivad turuolukorra muutustele väga kiiresti ja tööjõudu on endiselt puudu.

"Ka investeerimismaastik on võtnud rahulikuma, targema lähenemise, et vaatame kuhu, kuidas investeerime. Kõik on omavahel hästi seotud. Ja et hoida sellist enda kiirust, paindlikkust, siis pigem vaadatakse hästi hoolikalt, kust efektiivsust sisse tuua. See võib tähendada ka töökohtade muutmist, midagi koondatakse ja midagi luuakse juurde," rääkis Peeterson.

Võrreldes 2021. aastaga kasvas eelmisel aastal iduettevõtete koondkäive 49 protsenti, investeeringud 40 protsenti ja töötajate arv 22 protsenti. Tänavu oodatakse 30-protsendilist käibekasvu.