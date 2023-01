ERR Ukrainas: uute sõdurite väljaõpe käib kibekiiresti

Ukraina armee vajab rohkem elavjõudu, kes tuleb enne rindele saatmist välja õpetada. Probleem on väljaõppe aeg ning maht, sest Ukraina tsiviilist tulnud kaitseväelasel on vaja selgeks saada nii kaitse- kui ka ründeoperatsiooni detailid ja ka relvakäsitsemine.

Ukraina sõdurid harjutavad lähenemist objektile, mille nad peavad puhastama, soomustehnika varjus. Vana Ameerika masin mängib tanki või soomukit. Järgneb rünnak ja hoone puhastamine. Kogu protseduuri korratakse mitu korda, et see muutuks automaatseks.

Väljaõppekeskuses on peale lääne tehnika ka lääne instruktorid.

"Hund" teenis üle 30 aasta Kanada sõjaväes ja politsei eriüksuses ning kolm kuud tagasi tuli Ukrainasse oma kogemusi jagama.

"Neil on lõvisüdamed. Ma olen vaimustuses, kui palju nad tahavad õppida, saada paremaks ja kui vaprad nad on, et olla vabad. See on uskumatu, suurte südametega nagu lõvid," lausus "Hund".

Paljud neist sõduritest olid enne sõda farmerid, kelle külad on nüüd Vene okupatsiooni all. Enamikel neist on lapsed, osal ka lapselapsed.

"Vanus ei oma siin erilist tähtsust. Kõik inimesed, kes siin on, ei jäänud koju teleka ette istuma ja tee joomise kõrvale mölisema, vaid tulid siia võitlema oma kodumaa eest," ütles "Matvei".

"Ma arvan, et on vaja palju relvi, et neid meie maalt välja ajada. Sealt, kus ma elasin, kuhu jäi minu kodu, minu põllumajandustehnika, kogu minu elu. Mul jääb üle ainult võtta endale tagasi see, mis kuulub mulle. Teen seda viimse hingetõmbeni. Midagi võõrast mul ei ole vaja," lausus "Pilveke".

Mida konkreetselt peavad Ukraina sõdurid siin õppima?

"Kõike. Selles ongi probleem. Kuna nad on endised tsiviilid, siis neil tuleb õppida kõike – relva käsitsemist, taktikat, meditsiini, meeskonnatööd, taktikalist liikumist, kaitse- ja ründeoperatsioone. Kõike. Ja selleks on nii vähe aega," nentis "Hund".

"Esmane ettevalmistus kestab viis päeva, laiendatuna – seitse päeva. Standardkursus – umbes kaks nädalat. Erikompanii valmistasime ette ühe kuuga. See kompanii läks täna lahingusse ja võttis ühe küla vaenlaselt tagasi," ütles "Matvei".